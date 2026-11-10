Stigli rezultati obdukcije djevojke čije je tijelo pronađeno na Zlatiboru: U telefonu nađene poruke

Obdukcioni nalaz tijela 23-godišnje državljanke Rusije, čije je tijelo juče prije podne pronađeno na platou ispred stambene zgrade u širem centru Zlatibora, pokazao je da je smrt nastupila usljed pada sa visine.

"Na tijelu nisu pronađene povrede koje bi ukazivale na to da je smrt nastupila kao posljedica nekog drugog oblika nasilja, potvrđeno je u Višem javnom tužilaštvu u Užicu.

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U međuvremenu je utvrđen i identitet stradale djevojke. Rieč je o A. Z. (23), državljanki Rusije, koja je boravila u iznajmljenom apartmanu u zgradi na Zlatiboru ispred koje je pronađeno njeno tijelo.

Iako rezultati obdukcije ukazuju na to da je smrt nastupila usljed pada, okolnosti pod kojima je došlo do ovog događaja i dalje su predmet policijske i tužilačke istrage.

Prema saznanjima iz izvora bliskih istrazi, u apartmanu u kojem je boravila djevojka primećeni su tragovi lomljenja, što je jedan od detalja koji se proveravaju u okviru utvrđivanja svih okolnosti događaja. U apartmanu se, osim nje u momentu kada je pala, nalazio i jedan državljanin Rusije, koji je nakon tragedije saslušan u policiji.

"Muškarac je u policiji izjavio da se djevojka sama ubila, odnosno da je skočila iz apartmana, dok se on u tom trenutku nalazio u kupatilu. Nakon saslušanja je pušten, ali mu je oduzet pasoš, s obzirom na to da se provjere i dalje nastavljaju", saznaje se od izvora bliskog istrazi.

Prema istom izvoru, u mobilnom telefonu stradale djevojke pronađene su poruke koje ukazuju na to da je ranije govorila o samoubistvu. I ovaj podatak dio je materijala koji se provjerava kako bi se rekonstruisalo šta se događalo u periodu neposredno prije njenog pada.

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Policija i nadležno tužilaštvo nastavljaju rad na utvrđivanju svih činjenica, uključujući okolnosti boravka djevojke u apartmanu, iskaz muškarca koji je bio sa njom, kao i druge tragove i dokaze prikupljene tokom uviđaja.

(Kurir)