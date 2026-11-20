Oko 17 časova grmljavinska oluja zahvatila je Beograd. Na prestonicu su se obrušili veoma jaki pljuskovi sa grmljavinom i to nakon sunčanog i pravog proljećnog dana.

Trenutna temperatura iznosi 15 stepeni.

Uskoro sledi prestanak padavina, a grmljavinska oluja izmjestiće se dalje na istok iznad juga Banata.

U nastavku večeri preko Srema će se premeštati nova grmljavinska oluja, ali će svojom glavninom na svom putu dalje na istok ka jugu Banata, proći sjevernije od Beograda.

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Ipak, oko 19 časova šire područje Beograda ponovo će zahvatiti obilniji pljuskovi.

Potpuni prestanak padavina sledi nakon 20-21 časova i očekuje se razvedravanje, pa će tokom noći biti vedro, a temperatura će se spustiti na 8 stepeni.

(Telegraf)