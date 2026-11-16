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Studentima nije dozvoljeno prisustvo konstitutivnoj sjednici Skupštine

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АТВ редакција
16.11.2026 17:36

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Narodna skupština Srbije
Foto: Screenshot / YouTube

Odlukom generalnog sekretara Narodne skupštine, studentima je odbijeno prisustvo konstitutivnoj sednici sa galerije Velike sale, saopštili su na Iksu.

Kako su rekli, to ih neće spriječiti da budu ispred Skupštine, pa su pozvali građane na okupljanje.

"Ali to nas ne sprečava da budemo ispred Skupštine. Jedva čekamo da vas vidimo! Za Srbiju", napisali su oni.

"Vidimo se sutra u 8 časova u slobodnom Pionirskom parku! Nakon okupljanja, molimo građane da se mirno raziđu i nastave praćenje sjednice iz svojih domova, kafića i drugih prostora", napisali su oni danas, prenosi "Telegraf".

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Tagovi :

studenti

Studentska lista

Srbija

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