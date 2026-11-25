Apelacioni sud poništio je odluku Višeg suda u Beogradu o ukidanju pritvora Marku Pavloviću, koji je u januaru 2025. automobilom udario studentkinju Sonju Ponjavić i kojeg je pomilovao tadašnji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Kako je za agenciju FoNet izjavila advokatica Milica Radović, sud je ukazao da odluka o pomilovanju sadrži pogrešnu zakonsku kvalifikaciju krivičnog d‌jela, zbog čega se pomilovanje ne odnosi na d‌jelo za koje je Pavlović optužen.

Pavloviću se sudilo jer je 16. januara 2025. u Ruzveltovoj ulici automobilom udario studentkinju dok je s okupljenima odavala počast nastradalima u padu novosadske nadstrešnice.

Radović je objasnila da je Više javno tužilaštvo u Beogradu protiv Pavlovića podiglo optužnicu za teško ubistvo u pokušaju iz člana 114, stav 1, tačka 2 Krivičnog zakonika, dok je u odluci o pomilovanju navedena tačka 11 istog člana.

@anabrnabic @Europarl_EN @anabrnabic it would take forever to post here all your (@sns_srbija )crimes against the Serbian citizens. So, I'll just post this one of many - attempted murder of young student Sonja Ponjavić by car, because @avucic said on all media that it is ok to do: https://t.co/PQ75AwDQQg — Nadja011 (@Animus_non_res) September 21, 2026

"Ne radi se o istom krivičnom d‌jelu. On faktički nije uspio da pogodi ono što piše u optužnici", rekla je Radović, dodavši da je riječ o različitim kvalifikovanim oblicima teškog ubistva i da je Pavlović pomilovan za d‌jelo za koje nije optužen.

Prema njenim riječima, u odluci o pomilovanju ima i drugih grešaka, među kojima je navod da je pred Višim sudom vođen postupak na osnovu optužnog prijedloga, iako je riječ o optužnici. Na te greške, kako kaže, već je ukazala u žalbi Ustavnom sudu, uz zahtjev za odlaganje izvršenja odluke o pomilovanju.

Sudski postupak se sada nastavlja, jer je Apelacioni sud predmet vratio Višem sudu na ponovno odlučivanje.

"Došli smo u završnu fazu. Trebalo je da se objavi presuda, ali je odluka o pomilovanju objavljena četiri dana prije izricanja presude", kazala je Radović, ocijenivši da bi akt o pomilovanju zbog ozbiljnih propusta trebalo staviti van snage.