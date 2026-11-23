Dejan Dragijević i Srđan Janković, optuženi za teško ubistvo dvogodišnje Danke Ilić u martu 2024. godine, dovedeni su danas sa lisicama na rukama u zgradu Višeg suda u Negotinu, gdje se nastavlja glavni pretres u ovom postupku.

U sud je stigla i majka ubijene djevojčice, Ivana Ilić. Na današnjem ročištu planirano je ispitivanje svjedoka, nakon što su u petak svoje iskaze dali roditelji djevojčice i članovi njihove porodice. Prethodno su obojica optuženih, koji se od hapšenja nalaze u pritvoru, iznijeli svoje odbrane u kojima su negirali krivicu.

Tok postupka i zahtevi tužilaštva

Optužnicom Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, podignutom nakon dopune istrage, Dragijeviću i Jankoviću se na teret stavlja krivično djelo teško ubistvo u saizvršilaštvu. Tužilaštvo je za obojicu zatražilo maksimalnu zakonsku sankciju - kaznu doživotnog zatvora.

Postupak se vodi pred Višim sudom u Negotinu po odluci Apelacionog suda u Nišu. Taj sud je prethodno dva puta vraćao riješenje o potvrđivanju optužnice Višem sudu u Zaječaru, naloživši dopunu istrage i premještanje predmeta pred potpuno novo sudsko vijeće u Negotinu. Iako je optužnicom prvobitno bio obuhvaćen i Dejanov otac, Radoslav Dragijević, zbog sumnje da je sinu pomogao u premeštanju tela, sud je donio odluku kojom je postupak protiv njega obustavljen.

Hronologija zločina i prateće istrage

Prema navodima optužnice, sumnja se da su Dragijević i Janković 26. marta 2024. godine u Banjskom polju kod Bora službenim automobilom JKP "Vodovod", u kojem su bili zaposleni, najpre udarili dvogodišnju Danku Ilić, a potom je uneli u vozilo. Sumnja se da su tijelo djevojčice bacili na deponiju, odakle su ga kasnije premijestili, a njeni posmrtni ostaci do danas nisu pronađeni.

Ovaj slučaj prati i odvojeni krivični postupak u vezi sa smrću Dalibora Dragijevića, rođenog brata optuženog Dejana. On je preminuo 7. aprila 2024. godine tokom policijskog zadržavanja u prostorijama Policijske uprave u Boru, a nedavno je uhapšeno nekoliko pripadnika MUP-a zbog sumnje da je njegova smrt nastupila usled prebijanja.

(Telegraf/Tanjug)