Dejan Bodiroga podnio je danas ostavku na mjesto narodnog poslanika u Skupštini Srbije. Njegova ostavka otvara put za ulazak novog imena sa liste "Studentska lista - Studenti pobeđuju".

Uvidom u sajt Studentske liste, na 141. mjestu se nalazi dr Suzana Perović, neuropsihijatar iz Kragujevca, pa se pretpostavlja da će ona zamijeniti slavnog sportistu.

Na zvaničnom sajtu "Studentska lista - studenti pobjeđuju" stoji da je Suzana Perović (66) doktorka medicine i specijalistkinja neuropsihijatrije sa višedecenijskim iskustvom u oblasti mentalnog zdravlja.

Srbija Oglasio se Dejan Bodiroga nakon ostavke

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je završila i specijalizaciju iz neuropsihijatrije, kao i edukaciju iz psihodinamičkog savjetovanja i psihoterapije odraslih. Od 1985. do 2026. godine radila je u Domu zdravlja Kragujevac kao šefica Savjetovališta za mentalno zdravlje, navodi se na sajtu Studentske liste.

Od 2008. do 2013. godine bila je direktorka Zavoda za smještaj odraslih lica „Male Pčelice”. Učestvovala je na brojnim stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu i dobitnica je nagrade za izuzetan doprinos u borbi protiv diskriminacije 2010. godine.

(Telegraf)