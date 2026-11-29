Autor:ATV redakcija
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Osamnaestogodišnji mladić D. H. iz Niša uhapšen je juče jer je udarcima pesnicom usmrtio svog sugrađanina (57) u Šumadijskoj ulici, kod Otvorenog tržnog centra, odnosno popularno nazvanog buvljaka u ovom gradu.
Više javno tužilaštvo u Nišu kvalifikovalo je krivično djelo kao ubistvo. Kako nezvanično saznaje Kurir, mladić je starijem muškarcu zadao dva udarca, nakon čega se on srušio, a Hitna pomoć je mogla samo da konstatuje smrt.
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– Oni su se odranije poznavali, komšije su. Rasprava je trajala desetak ili dvadesetak sekundi, a onda mu je mladić zadao ta dva kobna udarca, koja pedesetsedmogodišnji muškarac nije preživio. Rasprava je bila banalna, čuli smo da su se svađali oko nekih kola, a jedan od ta dva udarca bio je u glavu – rekao je izvor.
Policija je ubrzo nakon toga pronašla i uhapsila osumnjičenog.
– Naložena je obdukcija tijela kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti. Postoje neke pretpostavke da je nezgodno pao na glavu, udarivši o trotoar, ali i da su udarci bili usmjereni u neki od vitalnih organa – kaže izvor.
Osumnjičenom osamnaestogodišnjaku D. H. određeno je zadržavanje do 48 časova, a biće saslušan vjerovatno do ponedjeljka ujutru.
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