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Na uglu ulica Cara Dušana i Dubrovačke na Dorćolu povrijeđen je tinejdžer (16), saznaje Telegraf.

On je zadobio povrede kada ga je udario autobus. Na lice mjesta nalazi se ekipa Hitne pomoći koja ukazuje pomoć dječaku, piše Telegraf. Region Pucnjava u Zagrebu: Teško ranjen muškarac Za sada nije poznat stepen povreda, kao ni kako je došlo do nesreće.

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