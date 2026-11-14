Tragedija: Preminula učenica osmog razreda, opraštaju se od nje potresnim riječima

- Trenutak u kom riječi zastanu pred bolom je ujedno i trenutak kada tišina postaje najiskreniji izraz tuge. Jutros smo primili vijest o preranom odlasku naše Daše Parezanović, učenice osmog razreda. Njena smrt duboko je potresla sve nas – njene drugare, nastavnike i sve zaposlene u školi. Tako mlada i čista duša isticala se ljepotom življenja, kreativnošću, umjerenošću i tihom, nenametljivom posebnošću kojom je ostavljala trag u životima ljudi oko sebe. Njena mladost, njeni snovi i njene priče ostaju sačuvani u svima nama koji je volimo. U ovim teškim trenucima, naše misli i molitve su uz njenu porodicu. Sa vjerom u vaskrsenje mrtvih i život vječni, molimo se da njena mlada, divna i čista duša počiva u miru Božjem - saopštio je kolektiv OŠ „Vladislav Petković Dis“.

Drugari u nevjerici: "Život nekada nije fer..."

Činjenicu da Daše više nema, naročito teško prihvatili su njeni drugari, koji su u nevjerici primili vijest da je preminula.

- Nekada ne možemo da vjerujemo da se neke stvari stvarno dešavaju. Teško je prihvatiti da osobe sa kojima smo se smejali, pričali i provodili najlepše trenutke više nisu tu. Još teže je kada shvatimo da više nećemo moći da ih zagrlimo, čujemo njihov glas ili da im ispričamo nešto što nam se dogodilo. Nedostajaće nam naši razgovori i svi oni mali trenuci koji su delovali obično, a sada znače mnogo. Život nekada nije fer i oduzme nam ljude onda kada to najmanje očekujemo. Iako te više nema pored nas, nikad nećeš biti zaboravljena. Uvijek ćeš imati posebno mjesto u našim srcima. Neki ljudi odu iz naših života, ali nikada iz naših sjećanja, napisali su Dašini drugari, učenici 8/1 i dodaju:

- Dašo, teško je pronaći riječi koje će opisati koliko nam nedostaješ. Kažu da Bog sebi uzima najlepše anđele, a ti si, Dašo, bila jedan od njih. Tvoj osmijeh, tvoja dobrota i nježnost zauvijek će ostati u našim srcima. Teško je prihvatiti da te više nema među nama, ali verujemo da sada postoji jedan poseban anđeo na nebu koji će zauvijek čuvati naše uspomene. Bila si i ostaćeš dio naših srca. Hvala ti za sve lijepe trenutke koje si nam podarila. Sada si jedan od anđela koji će sijati na nebu. Nikada te nećemo zaboraviti, naša Dašo, prenosi Telegraf.