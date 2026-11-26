Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu predložilo je sudu da odredi do 30 dana pritvor glavnom uredniku televizije Informer Draganu Vučićeviću.

Pritvor je predložen jer postoji opasnost da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Vučićević je danas saslušan i pred tužilaštvom je iznio odbranu, a kako su rekli njegovi branioci, negirao je krivicu.

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Na teret mu je stavljeno izvršenje krivičnog djela izazivanje panike i nereda u produženom trajanju i krivično djelo ometanje pravde.

Vučićević je priveden juče u blizini zgrade televizije Informer i odveden je u Policijsku stanicu Voždovac, gdje mu je određeno zadržavanje do 48 sati.

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Skupovi podrške Vučićeviću održani su danas ispred Palate pravde, a juče ispred Policijske stanice Voždovac.