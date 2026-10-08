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Tzv. kosovska policija zabranila kampanju za izbore na KiM

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08.10.2026 22:28

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Priština Kosovo
Foto: Denis Sllovinja/Pexels

Kampanja za izbore u Srbiji nije dozvoljena na Kosovu i Metohiji, rekao je zamjenik komandira takozvane kosovske policije za region Sjever Veton Eljšani.

Eljšani je naveo da su dobili instrukcije da ne dozvole sprovođenje predizbornih aktivnosti.

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"Mogu samo da kažem da imamo instrukcije od pretpostavljenih, odluku prema kojoj održavanje predizbornih ili izbornih kampanja za Srbiju na Kosovu nije dozvoljeno i takve aktivnosti neće biti dozvoljene", rekao je Eljšani, prenosi Kosovo onlajn.

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković zatražio je od šefa OEBS-a u Prištini Džerarda Mekgarka da ta misija pruži podršku kako bi se parlamentarni izbori održali i na Kosovu i Metohiji.

On je po raspisivanju izbora podsjetio Mekgarka da, na osnovu odluke OEBS-a iz 1999. godine, odgovornost te misije obuhvata organizovanje i nadgledanje izbora.

Međutim, iz OEBS-a su odgovorili da je ta misija spremna da prikuplja glasačke listiće ukoliko bi se parlamentarni izbori za Skupštinu Srbije održali i u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji, ali da je za to neophodna saglasnost privremenih prištinskih institucija.

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Republička izborna komisija odlučila je da birači na predstojećim izborima za Skupštinu Srbije, čija su biračka mjesta na području Kosova i Metohije, ostvare biračko pravo u Vranju, Raški, Kuršumliji i Tutinu.

(Srna)

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Kosovo i Metohija

Srbija

izborna kampanja

tzv.kosovska policija

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