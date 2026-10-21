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U stravičnom sudaru poginuo muškarac, povrijeđeno više osoba

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21.10.2026 20:54

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Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Jedan muškarac poginuo je danas, a šest osoba je povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći na putu Zrenjanin-Novi Sad.

U sudaru koji se desio oko 16.20 sati učestvovala su dva teretna i dva putnička vozila.

Povrijeđeni su prevezeni u bolnicu.

(Tanjug)

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Saobraćajna nesreća

poginuo muškarac

povrijeđeni

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