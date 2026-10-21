U stravičnom sudaru poginuo muškarac, povrijeđeno više osoba

Autor:ATV redakcija
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Jedan muškarac poginuo je danas, a šest osoba je povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći na putu Zrenjanin-Novi Sad.
U sudaru koji se desio oko 16.20 sati učestvovala su dva teretna i dva putnička vozila.
Povrijeđeni su prevezeni u bolnicu.
(Tanjug)
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