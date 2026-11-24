Nakon pucnjave u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu, u ovoj obrazovnoj ustanovi održan je hitan sastanak zaposlenih sa predstavnicima Tima za krizne događaje, koji čine predstavnici Ministarstva prosvjete, kragujevačkih zdravstvenih ustanova i Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Kako je saopštilo Ministarstvo prosvjete, sastanak je održan sa ciljem pružanja podrške zaposlenima i davanja jasnih smjernica za postupanje u narednom periodu.

Radom tima i cjelokupnom međusektorskom podrškom koordinisaće predstavnici Ministarstva prosvjete zaduženi za prevenciju i zaštitu od nasilja. Na sastanku je donesena odluka da se nastava od sutra odvija u izmijenjenom režimu, sa fokusom na pružanje neophodne podrške đacima i nastavnom kadru. U prostorijama škole biće organizovana psihosocijalna podrška za sve učenike, zaposlene i roditelje kojima je pomoć potrebna, a na raspolaganju će im biti stručnjaci iz pedagoško-psihološke službe.

Roditelji i učenici će o detaljnom planu aktivnosti za naredne dane biti blagovremeno obaviješteni.

Iz Ministarstva naglašavaju da će u narednim danima biti pojačano dežurstvo policije u samoj školi i njenom neposrednom okruženju, uz poruku da škola intenzivno sarađuje sa svim nadležnim institucijama i preduzima sve mjere kako bi se osiguralo bezbjedno okruženje za sve učenike i zaposlene.

(Telegraf.rs)