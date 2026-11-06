Uhapšen direktor zatvora zbog zloupotrebe položaja i mita

Dodajte ATV u vaš Google izvor

Foto: ATV

Upravnik Kazneno-popravnog zavoda "Zabela" Rodoljub Rončević uhapšen je po nalogu Posebnog odjeljenja Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu za borbu protiv korupcije zbog sumnje da je izvršio krivična djela davanje mita u vezi sa glasanjem i zloupotrebom službenog položaja.

Rončeviću je nakon hapšenja određeno zadržavanje do 48 časova, saopštilo je Više javno tužilaštvo u Kraljevu. Društvo Za 99 studenata izdvajaju po više od 2.500 KM On će u tom roku biti sproveden na saslušanje kod tužioca. (Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.