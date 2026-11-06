Uhapšen direktor zatvora zbog zloupotrebe položaja i mita

Autor:ATV redakcija
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Upravnik Kazneno-popravnog zavoda "Zabela" Rodoljub Rončević uhapšen je po nalogu Posebnog odjeljenja Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu za borbu protiv korupcije zbog sumnje da je izvršio krivična djela davanje mita u vezi sa glasanjem i zloupotrebom službenog položaja.
Rončeviću je nakon hapšenja određeno zadržavanje do 48 časova, saopštilo je Više javno tužilaštvo u Kraljevu.
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On će u tom roku biti sproveden na saslušanje kod tužioca.
(Srna)
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