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Uhapšen direktor zatvora zbog zloupotrebe položaja i mita

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АТВ редакција
06.11.2026 15:32

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Čovjek drži u rukama lisice za hapšenje.
Foto: ATV

Upravnik Kazneno-popravnog zavoda "Zabela" Rodoljub Rončević uhapšen je po nalogu Posebnog odjeljenja Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu za borbu protiv korupcije zbog sumnje da je izvršio krivična djela davanje mita u vezi sa glasanjem i zloupotrebom službenog položaja.

Rončeviću je nakon hapšenja određeno zadržavanje do 48 časova, saopštilo je Više javno tužilaštvo u Kraljevu.

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On će u tom roku biti sproveden na saslušanje kod tužioca.

(Srna)

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hapšenje

Zatvor

uhapšen direktor zatvora

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