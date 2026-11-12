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Uhapšen napadač: Izbo muškarca nožem, pa se krio od policije

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АТВ редакција
12.11.2026 14:02

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Uhapšen napadač: Izbo muškarca nožem, pa se krio od policije
Foto: Unsplash

Drugo osnovno javno tužilaštvo (OJT) u Beogradu oglasilo se danas povodom incidenta koji se dogodio u noći između 25. i 26. oktobra u beogradskom naselju Resnik, kada je muškarac D. M. zadobio teške tjelesne povrede nastale ubadanjem nožem.

Kako se navodi u saopštenju tužilaštva, nakon što je uspešno realizovana potraga za osumnjičenim A. S., njemu je najpre određeno policijsko zadržavanje.

Osumnjičeni A. S. je potom priveden u prostorije Drugog osnovnog javnog tužilaštva gde je saslušan, i tom prilikom je iznio svoju odbranu pred postupajućim tužiocem.

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Nakon saslušanja, tužilaštvo je Drugom osnovnom sudu u Beogradu podnijelo zvaničan predlog za određivanje pritvora prema osumnjičenom, a o daljem toku postupka i odluci suda javnost će biti blagovremeno obaviještena.

(Telegraf)

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Napadač

hapšenje

Srbija

Policija

napad nožem

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