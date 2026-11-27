Pripadnici Direkcije policije, PU za grad Beograd identifikovali su i uhapsili I. M. (22) i V. M. (20) , zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo teška djela protiv opšte sigurnosti u vezi krivičnog djela izazivanje opšte opasnosti.

Sumnja se da su oni, 26. novembra ove godine oko 5 časova, izazvali požar na objektu "Tehnomanije" i salona namještaja u Ulici Agostina Neta u Novom Beogradu.

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Osumnjičenima je, po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni tužiocu.

(Telegraf.rs)