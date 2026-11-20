Skupština Srbije sinoć je nekoliko minuta prije ponoći konačno nakon burne i višednevne rasprave izabrala rukovodstvo, a uoči završetka sjednice govor je održao i predsjednik Stranke pravde i pomirenja Usame Zukorlić.

Naime, uoči prebrojavanja glasova za potpredsjednike skupštine i generalnog sekretara, Usame Zukorlić je iskoristio priliku da čestita "Dan Sandžaka".

"Znam da svi žure, jako je kasno, međutim za sedam minuta nastupa 20. novembar, Dan Sandžaka. Pa želim da iskoristim priliku da svim Bošnjacima koji žive u regiji Sandžaka, kako u sjevernom dijelu u Srbiji, tako i u južnom dijelu u Crnoj Gori, čestitam Dan Sandžaka", rekao je Zukorlić.

Na njegove riječi uslijedio je i aplauz predstavnika Studentske liste.