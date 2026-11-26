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Foto: Przemysław Cyruliński/Pexels

Veliki požar rano jutros zahvatio je objekat u kom je Tehnomanija, u Ulici Augustina Neta, na Novom Beogradu.

Na licu mjesta nalazi se više vatrogasnih kola koji se bore sa vatrenom stihijom. Gradovi i opštine Održana pokazna vježba "Zajedno za svaki spašeni život" u Laktašima Iako je napolju kiša i nevrijeme, vatra doslovno guta cijeli objekat. Kod objekta u plamenu je mnogo policije, a saobraćaj se preusmjerava. (Telegraf.rs)

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