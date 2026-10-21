Velika akcija u Novom Sadu: Hapšenje zbog planiranja nemira 25. oktobra

Autor:ATV redakcija
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U velikoj akciji policije u Novom Sadu uhapšeno je više članova kriminalne grupe koju, prema pisanju srpskih medija, predvodi 28-godišnji Marko Vein.
Prema informacijama Tanjuga, Vein je organizovao kriminalu grupu koja je planirala izazivanje nemira u Beogradu 25. oktobra, na dan izbora u Srbiji. Pored njega, uhapšen je i Matej A. u Kraljevu. Prema informacijama ovog medija, obojica imaju hrvatske pasoše.
Vein je, kako saznaje Tanjug, planirao da dođe u Beograd sa 80-ak ljudi i da se prave nemiri.
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