Velika akcija u Novom Sadu: Hapšenje zbog planiranja nemira 25. oktobra

U velikoj akciji policije u Novom Sadu uhapšeno je više članova kriminalne grupe koju, prema pisanju srpskih medija, predvodi 28-godišnji Marko Vein.

Prema informacijama Tanjuga, Vein je organizovao kriminalu grupu koja je planirala izazivanje nemira u Beogradu 25. oktobra, na dan izbora u Srbiji. Pored njega, uhapšen je i Matej A. u Kraljevu. Prema informacijama ovog medija, obojica imaju hrvatske pasoše.

Vein je, kako saznaje Tanjug, planirao da dođe u Beograd sa 80-ak ljudi i da se prave nemiri.