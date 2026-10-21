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Velika akcija u Novom Sadu: Hapšenje zbog planiranja nemira 25. oktobra

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21.10.2026 11:12

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Велика акција у Новом Саду: Хапшење због планирања немира 25. октобра
Foto: VJT MUP

U velikoj akciji policije u Novom Sadu uhapšeno je više članova kriminalne grupe koju, prema pisanju srpskih medija, predvodi 28-godišnji Marko Vein.

Prema informacijama Tanjuga, Vein je organizovao kriminalu grupu koja je planirala izazivanje nemira u Beogradu 25. oktobra, na dan izbora u Srbiji. Pored njega, uhapšen je i Matej A. u Kraljevu. Prema informacijama ovog medija, obojica imaju hrvatske pasoše.

Vein je, kako saznaje Tanjug, planirao da dođe u Beograd sa 80-ak ljudi i da se prave nemiri.

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Tagovi :

Marko Vein

Novi Sad

akcija policije

Srbija

Komentari (4)

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