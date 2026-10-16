Veliki požar u Beogradu, gorio poznati restoran

Veliki požar koji je jutros izbio u poznatom beogradskom restoranu "Čobanov lad" na Karaburmi uspješno je lokalizovan, ali se drama na terenu nastavlja.

Vatrogasci su na gotovo uništenom krovu koji se crni od tek ugašene vatre.

O cijelom slučaju hitno je obaviješteno nadležno tužilaštvo.

Ekipa portala Telegraf.rs nalazi se na licu mjesta i zabilježila je prve prizore nakon obuzdavanja vatre.

Iako je požar lokalizovan, vatrogasci su i dalje na terenu.

Na fotografijama sa lica mjesta vidi se kako dežuraju na potpuno ugljenisanom krovu restorana, koji je pocrnio i uništen u stravičnom požaru.

Dojava o požaru u Ulici Hoze Martija broj 2b stigla je jutros u 8.28 časova, a vatrogasne ekipe stigle su na lice mjesta za nevjerovatnih šest minuta. Plamen je brzo zahvatio oko 150 od ukupno 400 kvadratnih metara krovne konstrukcije, kao i jednu prostoriju u potkrovlju.

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Zahvaljujući brzoj i herojskoj reakciji devet vatrogasaca-spasilaca sa tri vozila iz Vatrogasno-spasilačke jedinice Zvezdara, spriječeno je širenje vatre na ostatak restorana i okolne stambene zgrade.

Dalja istraga utvrdiće sve okolnosti pod kojima je došlo do ovog incidenta i potvrditi da li je poznati prestonički restoran zaista bio meta piromana.