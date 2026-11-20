Vojislav Šešelj, lider SRS, obavio je informativni razgovor u policiji nakon što mu je sinoć uručen poziv.

Kako je za TV Informer potvrdio sam Šešelj, on je bio u danas bio u policijskoj stanici 29. novembar.

"Sinoć je došla uniformisana policija da mi uruči poziv na informativni razgovor na osnovu zahtjeva Prvog osnovna tužilaštva. Bila je i prijetnja da ukoliko se ne pojavim, da ću biti prinudno doveden. Danas sam bio u policijskoj stanici 29. novembar. Tamo sam dao izjavu", rekao je on.

Kako je rekao glavni urednik Informera, Dragan Vučićević, povod za pozivanje Šešelja u policiju je bila izjava koju je ovaj političar dao o Radi Trajković.