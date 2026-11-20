Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Vojislav Šešelj, lider SRS, obavio je informativni razgovor u policiji nakon što mu je sinoć uručen poziv.
Kako je za TV Informer potvrdio sam Šešelj, on je bio u danas bio u policijskoj stanici 29. novembar.
"Sinoć je došla uniformisana policija da mi uruči poziv na informativni razgovor na osnovu zahtjeva Prvog osnovna tužilaštva. Bila je i prijetnja da ukoliko se ne pojavim, da ću biti prinudno doveden. Danas sam bio u policijskoj stanici 29. novembar. Tamo sam dao izjavu", rekao je on.
Kako je rekao glavni urednik Informera, Dragan Vučićević, povod za pozivanje Šešelja u policiju je bila izjava koju je ovaj političar dao o Radi Trajković.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Srbija
3 h2
Srbija
3 h4
Srbija
6 h1
Srbija
15 h4
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu