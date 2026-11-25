Šef poslaničke grupe "Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić rekao je o hapšenju glavnog urednika Informera Dragana J. Vučićevića da je nevjerovatno da se tako nešto dešava u 21. vijeku.

"Ne gone njega zbog kriminala i korupcije, gone ga zato što je nešto govorio. Besmisleno krivično djelo", rekao je Vučić.

"Oni su njega uhapsili zbog verbalnog delikta, dakle, zbog izgovorene riječi", kazao je Vučić gostujući večeras na TV Informer.

Vučić je u Skupštini Srbije saopštio vijest o hapšenju Dragana J. Vučičevića, nakon čega je uslijedio aplauz poslanika "Studentske liste". To je izazvalo burne reakcije među poslanicima opozicije, koji su nakon toga napustili skupštinsku salu i uputili se prema Tužilaštvu da podrške Vučićevića. Jedini koji je ostao je Aleksandar Vučić.

Među poslanicima opozicije je i sin Dragana J. Vučičevića Vukašin.