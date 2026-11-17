Lider opozicije Aleksandar Vučić obratio se javnosti nakon što su ispred Narodne skupštine Srbije napadani poslanici SNS-a koji su dolazili na konstitutivnu sjednicu.

"Naime, negde oko 560 prisutnih pristalica Studentske liste napadalo je narodne poslanike koji drugačije misle, napadali su ih verbalno, napali su ih fizički. I da budemo načisto, ja ću govoriti o mnogim stvarima danas u Narodnoj skupštini, samo mora da se zna ko je ovo organizovao. Ovo nije palo s neba, ovo nisu slučajni pojedinci, ovo su ljudi koji su pozvani da dođu i da naprave nered", izjavio je Vučić.

Aleksandar Vučić Tanjug/Miloš Milivojević

Vučić kaže da je na okupljene ispred Narodne skupštine pozvala Studentska lista, a da su okupljeni napadali narodne poslanike.

"Ako se narodni poslanik ne oseća sigurno ispred Narodne skupštine i u ovom visokom domu, onda vam je jasno o kakvoj je demokratiji reč. Uzgred, noćas je napadnut i Radiša Pavlović u Kragujevcu i njegova kuća; četvorica batinaša i kriminalaca upali su mu u dvorište, napadali njega i porodicu, višečlanu porodicu", rekao je Vučić.

Tokom ulaska u Skupštinu napadnuta je i glumica Lidija Vukićević kojoj su okupljeni prosuli jogurt po glavi.