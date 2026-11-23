Šef poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Srbija pobjeđuje“ Aleksandar Vučić izjavio je, poslije današnjih konsultacija u parlamentu o daljem toku konstitutivne sjednice, da opozicija neće voditi nijedan skupštinski odbor i dodao da ne vidi zašto bi onda učestvovali u radu odbora, ali da će odluku o tome donijeti sutra.

On je dodao i da misli da će odluka biti da ne učestvuju u radu odbora na ovakav, kako je rekao, ponižavajući način.

Vučić je naveo da su konsultacije trajale kratko, a predstavnici vlasti su, kako je rekao, predočili svoj plan, a to je da članstvo u odborima bude srazmjerno broju narodnih poslanika.

„Na naše pitanje koliko odbora od 19, ukupno je 20, računajući Odbor za prava djeteta, gdje Odbor za prava djeteta po funkciji vodi predsjednik Narodne skupštine, dakle od ovih 19, pitali smo koliko odbora pripada opoziciji i koliko odbora pripada listi Ujedinjena Srbija, odnosno koliko tih odbora mogu da vode ljudi sa liste Ujedinjena Srbija. Dobili smo odgovor: nijedan“, rekao je Vučić novinarima u parlamentu.

On je dodao da su, poslije izbora potpredsjednika Narodne skupštine, u kojima su svi, od prvog do posljednjeg, predstavnici vlasti, sada dobili odgovor da suštinski predstavnici opozicije ne mogu da vode nijedan odbor, ističući da se to nije dogodilo u posljednjih 35 godina.

„Mi smo rekli da ćemo do sutra dostaviti konačan odgovor hoćemo li uopšte učestvovati u radu odbora, ali smatramo da to nema nikakvog smisla, baš nikakvog, ako neko na takav način misli da može da ponižava građane Srbije koji su za nas glasali i da može da kaže: nemate ni potpredsjednike, nemate ni predsjednike odbora“, rekao je Vučić.

On je dodao da ne vidi zašto bi uopšte u tome učestvovali.

„To će biti jedini parlament u svijetu u kojem su predsjednik i potpredsjednici svi iz iste stranke, gdje su predsjednici odbora svi pripadnici režima ili će dati nekoj od manjinskih stranaka da upravljaju jednim ili dva odbora, a predstavnici opozicije neće dobiti ništa“, rekao je Vučić.

On je ocijenio da je sada jasno da je sve što su predstavnici Studentske liste pričali o institucijama, demokratiji i svemu drugom bila laž.

„Niti demokratije, niti institucija, već samo revolucionarni teror. Mi ćemo sutra donijeti konačnu odluku, ali najvjerovatnije da uopšte nećemo učestvovati u radu odbora. Mislim da će odluka biti gotovo jednoglasna ili gotovo jedinstvena da ne učestvujemo u radu odbora na ovakav ponižavajući način“, rekao je Vučić.

Dodao je da, ako neki drugi pokušavaju da gaze po vama, ne možete da im se priključite.

„Nema baš mnogo smisla, posebno što ovdje nije riječ o našoj poslaničkoj grupi, ovdje je riječ o građanima Srbije. Oni gaze građane Srbije koji nisu glasali za njih“, kazao je Vučić.

Na pitanje o eventualnom kandidatu SNS-a na predsjedničkim izborima koji treba da budu raspisani najkasnije do 27. novembra, Vučić je rekao da su se „neki ljudi pretvorili i u tužioce i u sudije i u policajce i da jedino što rade jeste da prijete“, što se, kako kaže, vidjelo na plenarnom zasjedanju Skupštine, dodajući da ne vidi kakvog bi smisla imalo učešće na izborima u takvoj atmosferi.

„Naravno, odluka može da bude i drugačija, ali ja lični stav iznosim – ne vidim kakvog bi smisla imalo učešće na izborima u kojima vam hapse ljude ni zbog čega, to jest hapse ljude zato što je neki plenum tako osmislio i naredio nekom od tužilaca da mora da postupa ukoliko hoće da zadrži svoju fotelju. Sve je besmisleno, tako da nisam siguran da ima potrebe da im dajemo tu vrstu legitimiteta“, kazao je Vučić.

Dodao je da će konačnu odluku o učešću na izborima donijeti stranački organi.

„Razgovaraćemo sa članovima stranke, imamo i skupštinu stranke i onda ćemo po tom pitanju donijeti konačnu odluku“, rekao je Vučić.