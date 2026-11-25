"Ovakva banda nikada nije bila na vlasti ni u jednoj evropskoj zemlji! Borićemo se i pobediti", poručio je Aleksandar Vučić.

On je u video snimku objavljenom na Instagramu objavio Rješenje o zadržavanju Vučićevića.

"Ispred mene je rješenje o zadržavanju Dragana J. Vučićevića. To je urađeno po odobrenju tužioca Drugog tužilaštva u Beogradu, Marka Pljakića. Protiv Vučićevića Dragana, zbog 'tobož ometanja pravde' i izazivanja panike i nereda. Ovo je nevjerovatan bezobrazluk. Pročitaću vam samo jedan dio", rekao je Vučić i dodao:

"Dakle, zamislite, za ono veče kada su mu upali u televiziju, oni kažu: 'Osumnjičeni koristeći platformu Informer televizije, koja ima nacionalnu internet dostupnost, lupetaju gluposti'. Nemaju nacionalnu dostupnost, ali dozvoljeno je revolucionarnim tužiocima. Ali pazite, u produženom periodu od 2023. do 2026. sistemski je sprovodio medijsku kampanju širenja mržnje, netrpeljivosti i javnog targetiranja. A onda nam saopštavaju da je najveći problem u tome što je rekao da se priprema 'Majdan', građanski rat i automobil pun benzina. Pripremali su i Majdan i građanski rat? Pa imali su automobile, ne znam da li pune benzina, ali pune i noževa, i palica, i droge, i svega drugog. I sve su to imali".

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Vučić je potom o Studentskoj listi iznio svoj izuzetno negativan stav, nazivajući ih banditima.

"E, ovakvi banditi, tužilački, ovakve sluge novouspostavljenog kriminalnog režima, čije je narkotičko i oružano krilo Vračarski klan, ovako nešto nikada nismo vidjeli".

"Vučićević pokazao hrabrost"

Lider poslaničke grupe Srbija pobeđuje je pročitao šta je Dragan J. Vučićević napisao na samom rješenju.

"Ovdje vidite hrabrost Dragana Vučićevića, gdje piše: 'Rješenje primio Dragan Vučićević', gdje se očekuje njegov potpis, a on je napisao: 'Odbijam da potpišem', zapeta 'ovo je politički progon'. S pravom je napisao čovjek, i još jednom pokazao i koliko je hrabar i koliko se bori za svoje ideje. Ovako nešto Srbija nije doživjela. Kad govorite o progonu i o lažima, je l' gonite one koji su lagali o Zvučnom topu? Je l' gonite one koji su lagali o Jovanjici? Koji su lagali o Sarajevo Safariju? Je l' gonite one koji su lagali o ubijenom dječaku u Valjevu? Naravno da ne gonite", poručio je Vučić.

Izrazio je uvjerenje da će "Vučićević izdržati".

"Sluge uvijek imaju svoju cenu, i srećom pa se uvijek takvima i pokažu. Dobro, cijeli svijet je sad vidio, i cijela Srbija je vidjela u šta su nam zemlju pretvorili. A Dragan Vučićević će izdržati, izdržati i teror skupštinske većine koja sladostrasno aplaudira pred njegovim sinom, valjda se radujući nečijoj nesreći. Lijekove mu ne daju dok ne dobiju izvještaj lekara da baš te lijekove pije. Ovakva banda nikada nije bila na vlasti nigdje, ni u jednoj evropskoj zemlji. Nikada. Dobro, borićemo se", zaključio je Vučić.