Šef poslaničke grupe Srbija pobeđuje Aleksandar Vučić ostao je poslije 5-minutne pauze sam u poslaničkim klupama opozicije.

Svi ostali poslanici grupe Srbija pobeđuje izašli su iz sale i otišli pred policijsku stanicu Voždovac kako bi uhapšenom Draganu J. Vučićeviću pružili podršku.

"Ovdje sam sam zato što su narodni poslanici otišli ispred policijske stanice na Voždovcu da bi pružili podršku uhapšenom Draganu J. Vučićeviću", kazao je lider parlamentarne opozicije Vučić.

Vučić je kazao da policija Vučićevića još drži u kolima ispred stanice i ne uvodi ga unutra.

Podsjećamo, glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević uhapšen je jutros.

Dragana J. Vučićevića su na 50 metara od zgrade televizije presreli organi reda, koji nisu bili obilježeni, tvrdi "Informer".

Kako navodi pomenuti medij, Vučićević je odveden u policijsku stanicu Voždovac.