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Foto: TANJUG/ JADRANKA ILIĆ

Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Vučić saopštio je danas da je uhapšen vlasnik "Informera" Dragan J. Vučićević.

"Uhapšen je samo zbog svog novinarskog rada", rekao je Vučić tokom skupštinskog zasjedanja. Srbija Uhapšen Dragan Vučićević Poslanici Studentske liste aplaudirali su kada je Vučić saopštio da je Vučićević uhapšen. "Meni ovo dovoljno govori sa kakvim kretenima mi imamo posla", rekao je Vučić.

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