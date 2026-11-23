Aleksandar Vučić, šef poslaničkog kluba liste "Srbija pobeđuje", gostovao je u jutarnjem programu TV Pink i rekao da je u toku jučerašnjeg dana dobio "jasne i nedvosmislene najave da će biti likvidiran".

"Vračarski klan mi je uputio najteže prijetnje ubistvom, nemam kome to da prijavim jer su policiju preuzela ulica i Studentska lista", rekao je on.

"Ja njima nemam šta da prijavim, ne samo zato što nemam povjerenje, već zato što znam za koga ti ljudi rade", poručio je Vučić za TV Pink i dodao da je prijetnje smrću dobio tokom jučerašnjeg dana.

Naglasio je da je dobio jasnu i nedvosmislenu poruku da će biti likvidiran.

Dodao je da policiju nema sa čim da upoznaje, navodeći da oni za sve ovo vrijeme nisu uhapsili nijednog od pripadnika vračarskog klana.

"Ni ove koji spaljuju teretane, ni ove koji spaljuju sve druge, dakle, ništa od toga nisam vidio da su nekoga uhapsili, ali sam vidio da su uhapsili gradonačelnicu Smedereva zbog divlje deponije, pa sad ne znaju šta će sa smećem da rade", kazao je Vučić.

Na pitanje da li se plaši svog hapšenja, Vučić je naveo da protiv njega ne postoji nikakav postupak.

Istakao je da pokretanje postupka protiv njega nije lako, niti je to tako jednostavno.