Zapaljeni kafić i luksuzni auto poznatog srpskog biznismena

Zapaljeni restoran i automobil marke BMW koji su tokom noći između srijede i četvrtka izgorjeli u Novom Sadu nalaze se u vlasništvu iste osobe - poznatog novosadskog biznismena.

Požari su izbili u toku noći, a vatra je buknula gotovo istovremeno na dvije različite lokacije na suprotnim krajevima Novog Sada.

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Prema prvim informacijama sa terena, sumnja se da su požari i u lokalu i na automobilu namjerno podmetnuti.

Demolirana bašta lokala, prednji dio vozila potpuno uništen

U požaru koji je zahvatio ugostiteljski lokal u potpunosti je izgorjela bašta kafića.

Istovremeno, vatra na drugom kraju grada progutala je skupocjeni BMW, pri čemu je prednji dio vozila u potpunosti uništen.

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Policijske ekipe izašle su na oba mjesta i obavile detaljan uviđaj.

Istraga je u toku kako bi se utvrdile sve okolnosti ovih incidenata, a prema informacijama koje posjeduje "Blic" ispituje se da li je ovim paljenjima prethodio pokušaj iznude.