Nakon usvajanja odluke o parlamentarnim delegacijama u međunarodnim institucijama, završena je konstitutivna sednica 15. saziva Narodne skupštine. Sjednicu su obilježile povrede poslovnika i opomene. Svi poslanici grupe "Srbija pobeđuje" napustili su današnje zasjedanje kako bi pružili podršku uhapšenom vlasniku Informera Draganu J. Vučićeviću.

Sa 136 glasova "za" usvojene su odluke o stalnim delegacijama u međunardnim parlamentarnim institucijama.

Usvojeni su i prijedlozi o sastavu delegacije Narodne skupštine u parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje u cjelini, kao i odluke o sastavu delegacije Narodne skupštine u parlamentarnom forumu Republike Srbije i Republike Srpske u cjelini.

Srbija Skupština Srbije izabrala delegaciju za saradnju sa Republikom Srpskom

Poslanici opozicije napustili su skupštinsku salu nakon vijesti o hapšenju Vučićevića, dok je šef poslaničke grupe "Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić ostao u sali do kraja.

Aplauz za vijest o hapšenju Vučićevića

Šef poslaničke grupe "Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić, koji se prijavio zbog povrede poslovnika, rekao je da je uhapšen vlasnik Informera Dragan J. Vučićević.

"Uhapšen je samo zbog svog novinarskog rada", rekao je Vučić tokom skupštinskog zasedanja.

Srbija Oglasili se Bakić i Srdanović o hapšenju Dragana J. Vučićevića

Poslanici Studentske liste aplaudirali su kada je Vučić saopštio da je Vučićević uhapšen.

"Meni ovo dovoljno govori sa kakvim kretenima mi imamo posla", rekao je Vučić.

Vučić je upitao predsjednika Skupštine da li je on donio odluku da opet na galeriju dovede "navijačku grupu" i zatražio da budu udaljeni.

Srbija Vučić u Skupštini govorio o hapšenju Vučićevića

Vučić je upitao da li će "navijačka grupa zvana plenum" da kontroliše poslanike svakoga dana, ocenivši da niko ne razumije zašto.

Prema njegovim riječima, među njima se nalazi i "batinaš" koji napada žene.

"Taj je tukao žene, to nisu studenti nego batinaši", rekao je Vučić, pokazavši na nekoga na balkonu.