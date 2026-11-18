Današnje zasjedanje Narodne skupštine Srbije o kandidatima za predsjednika parlamenta završeno je za danas, a nastavak sjednice zakazan je za sutra, 19. novembra, u 10 časova.

Novi, 15. saziv Narodne skupštine konstituisan je juče, a formirane su i poslaničke grupe "Studentska lista", čiji je šef Jovo Bakić, i "Srbija pobjeđuje", na čijem je čelu Aleksandar Vučić.

Kandidati za predsjednika parlamenta su Aleksandar Čupić i Stojan Radenović.

"Završavamo sutra u 13 časova"

Vučić je tokom rasprave poručio predstavnicima Studentske liste da problem nije u njihovoj pobjedi, već u načinu na koji su, prema njegovim tvrdnjama, namjeravali da dođu na vlast.

Dodao je da očekuje da će njegova poslanička grupa završiti raspravu sutra do 13 časova, nakon čega bi moglo biti organizovano glasanje.

"Mi ćemo sve svoje završiti sutra do 13 sati, imate da organizujete glasanje sutra u popodnevnim satima, da spremite svoje poslanike. Mogao sam da govorim još 10 dana, da ljudima bude zanimljivije", poručio je Vučić.

Poslanik Studentske liste Jugoslav Gašić saopštio je da ta poslanička grupa odustaje od svih preostalih prijavljenih govornika u raspravi.

"Kako vidim nije jasno nekima da je Studentska lista - Studenti pobeđuju pobijedila. Razumijem da vam je teško, razumijem da tražite prostor za nastavak vaših tirada. U cilju produktivnosti kolege odustaju od svih prijavljenih", rekao je Gašić.

Prema najavama iznesenim tokom sjednice, glasanje bi moglo biti održano u popodnevnim časovima, nakon završetka rasprave.