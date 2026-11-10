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Zbog prijetnji novinarki Brankici Stanković zadržano pet osoba

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АТВ редакција
10.11.2026 19:53

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Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je zadržavanje pet osoba osumnjičenih za ugrožavanje sigurnosti novinarke Brankice Stanković.
Foto: N1

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je zadržavanje pet osoba osumnjičenih za ugrožavanje sigurnosti novinarke Brankice Stanković.

Osumnjičenima D. M. (26), R. R.(40), S. S. (34), O. I. (27) i A. N. (27) stavlja se na teret da su dana 6. juna 2023. godine, tokom trajanja košarkaške utakmice "Partizan – Olimpija Cedevita" u Beogradskoj areni, skandirali pjesme uvredljivog i prijetećeg sadržaja upućene novinarki Brankici Stanković, čime su ugrozili njenu sigurnost.

Postupajući po nalogu javnog tužioca, policijski službenici Policijske uprave za grad Beograd, Odjeljenja za javni red i mir, preduzeli su mjere radi pronalaženja osumnjičenih, nakon čega su donijeta rješenja o zadržavanju D. M. i R. R., dok je za osumnjičenima S. S., O. I. i A. N., nakon više pokušaja njihovog pronalaženja, po nalogu javnog tužioca raspisana potraga, imajući u vidu da se nalaze u bjekstvu.

Osumnjičeni D. M. i R. R. biće saslušani pred javnim tužiocem Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu dana 12. novembra 2026. godine, dok je policiji naloženo da intenzivira mjere traganja za preostalim osumnjičenima i da ih, odmah po pronalasku, privede Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu radi saslušanja.

Nije prvi put da dobija prijetnje

Brankica Stanković javnosti je postala poznata kroz svoj rad na emisiji "Insajder" koja je svjetlo dana ugledala na televiziji B92.

Zbog serijala emisija posvećenih navijačima u Srbiji, kao i njihovim kriminalnim aktivnostima, dobijala je prijetnje smrću. Zbog toga je godinama imala policijsku zaštitu, a na tribinama su često skandirali njeno ime.

Na jednoj utakmici Partizana tokom skandiranja uvredljivog sadržaja na njen račun, tribinama se pronijela gumena lutka koja je na kraju probušena, što je bila direktna prijetnja poznatoj novinarki.

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Brankica Stanković

Prijetnje smrću

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