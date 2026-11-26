U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros, nešto prije 6 časova, na putu između Bavaništa i Kovina, jedna osoba je izgubila život, dok je druga zadobila teške tjelesne povrede, potvrđeno je za Tanjug.

Kako je rečeno u Policijskoj upravi u Pančevu, u sudaru su učestvovala dva automobila. Na licu mjesta je preminula starija žena, koja je bila putnica u jednom od vozila, dok je vozač sa teškim tjelesnim povredama hitno prevezen u bolnicu.

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Od siline samog udara jedno vozilo se zapalilo. Na toj dionici puta bila je na snazi kratkotrajna obustava saobraćaja radi intervencije nadležnih službi i obavljanja uviđaja.

(Telegraf.rs)