Mihajlović je u prostorijama SNS-a u Novom Beogradu dočekao Aleksandar Vučić, koji je tom prilikom naveo da cijeni ljude koji u teškim trenucima i pod pritiscima pokazuju hrabrost.

"Ponovo zajedno u našoj stranci. Poslije gotovo pet godina, Zorana je došla u stranku koju je napustila. Hrabro se suprotstavlja blokaderskom teroru i to je nešto što izuzetno poštujem", poručio je Vučić u video objavi na Instagramu.

Naglasio je da je danas srećan, jer poštuje ljude koji se, kako kaže, u teškim trenucima, kada nije lako i kada si pod velikim pritiskom vlasti, ponašaju hrabro.

Govoreći o periodu koji je protekao od njenog odlaska iz stranke, Vučić je naglasio da poštuje njen povratak u okolnostima kada stranka nije na vlasti.

"Hvala Zorani što je došla u naše prostorije ovdje u Novom Beogradu i vidjećemo u budućnosti da li je ona pokazala veću hrabrost i borbenost od mnogih koji su u tih pet godina bili i ovamo i onamo, i koristili dok su mogli, a kada je trebalo da se suprotstave političkim protivnicima, uglavnom nisu htjeli", istakao je Vučić.

Mihajlović je zahvalila na dobrodošlici i ocijenila da je trenutak težak za cijelu državu i narod, ističući da želi da bude uz stranku i pomogne koliko god može.

"Hvala, predsjedniče, što ste me prihvatili kao da sam tu i ovih pet godina. Drago mi je da sam danas ovdje poslije dužeg vremena i to u ovom trenutku koji mislim da je težak za sve, za cijelu državu, za narod. Voljela bih i hoću da budem uz vas i Srpsku naprednu stranku, da pomognem koliko god mogu i nadam se da će ljudi prihvatiti da, evo, i ja budem tu i da pomažem", naglasila je Mihajlović.

Zorana Mihajlović bila je potpredsjednica Vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u vrijeme vlade Aleksandra Vučića u periodu 2014-2016, ministarka energetike, razvoja i zaštite životne sredine u vrijeme Vlade Ivice Dačića u periodu 2012-2014, ministarka rudarstva i energetike u drugoj vladi Ane Brnabić, kao i bivša potpredsjednica Srpske napredne stranke, podsjeća "Kurir".