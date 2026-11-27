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Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Akademik Radomir Saičić je kandidat za predsjednika Republike Srbije, saopštila je danas Studentska lista.

Konferencija za medije "Studenti ponovo pobeđuju" održava se u beogradskom Sava centru. Srbija Ko je Radomir Saičić? Sazvana je povodom raspisivanja predsjedničkih izbora koji će biti održani 27. decembra 2026. godine.

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