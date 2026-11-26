Britansko ministarstvo odbrane poručilo je vojnim rezervistima da se pripreme za mogući poziv u rat, piše britanski Telegraf. Prema saznanjima tog lista, prvi put od Hladnog rata poslata su pisma na adrese oko 100.000 strateških rezervista, kojima im se nudi mogućnost dobrovoljnog učešća u obuci i vojnim vježbama, poput velike NATO vježbe „Nepokolebljivi branilac“ narednog proljeća.

Pisma su poslata pripadnicima sve tri grane oružanih snaga, a potpisali su ih njihovi komandanti. Od rezervista se ujedno traži da ažuriraju svoje kontakt podatke te navedu čime se trenutno bave i kakve vještine posjeduju.

Ruske rakete pale blizu britanskih vojnika u Poljskoj

Ovaj potez dolazi u trenutku povećanih tenzija sa Rusijom. Prošle sedmice su navodno ruske krstareće rakete pale na istočnu Poljsku, samo stotinjak kilometara od mjesta na kojem se održavala vojna vježba pod vođstvom Velike Britanije, i to istog dana kada su jedinice tamo obišli britanski ministar odbrane i komandant ratnog vazduhoplovstva.

Svijet "London priznao da određuje listu meta u Rusiji"

U srijedu je objavljeno i da Britansko kraljevsko ratno vazduhoplovstvo (RAF) preko noći premješta avione u hangare te planira da postavi zaštitne mreže kako bi ih u britanskim bazama zaštitilo od napada dronovima.

Ministar odbrane Ves Striting već je ranije upozorio da Britanija mora biti spremna za rat u roku od hiljadu dana te da sa partnerima mora „biti spremna da se bori i pobijedi“. Govoreći u četvrtak ujutro za Skaj njuz, Striting je izjavio da Britanija djeluje u „okruženju pojačanih prijetnji“ te da je kontaktiranje rezervista „razumna i neophodna mjera opreza“.

Britanska vojska najmanja od Napoleonovih ratova

Telegraf saznaje da vlada želi da obezbijedi veći nivo otpornosti jer Ujedinjeno Kraljevstvo sada znatno ozbiljnije shvata član 3. NATO-a, koji od država članica traži da „održavaju i razvijaju svoje pojedinačne i zajedničke sposobnosti za otpor oružanom napadu“. Britanska kopnena vojska trenutno je najmanja još od Napoleonovih ratova, sa oko 73.000 aktivnih vojnika.

BiH Tramp razotkrio planove Bajdena za BiH: Milioni za odabrane medije, cilj društvene i političke promjene

Ministarstvo odbrane saopštilo je da su pisma poslata veteranima kao „praktičan korak za jačanje spremnosti i odvraćanja, čime se smanjuje rizik od sukoba“. Pozivi su upućeni strateškim rezervistima, odnosno veteranima koji su nedavno napustili vojsku i imaju zakonsku obavezu povratka u službu u izuzetnim okolnostima, za razliku od običnih građana koji se u rezervni sastav prijavljuju dobrovoljno.

„Bili bismo ludi da nemamo bazu podataka o njima“

Izvor iz vojske rekao je da su pisma poslata kako bi se poboljšali podaci o bivšem vojnom osoblju.

„To što ste nekada u vojsci vozili tenk ne znači da vaše današnje civilne vještine nisu potpuno drugačije i zapravo još korisnije za odbranu“, objasnio je taj izvor.

Svijet SAD obavijestile NATO da odgađaju plan o vojnicima u Evropi

Dodao je da niko ne tvrdi da će rezervni sastav biti iznenada mobilisan, ali je naglasio da bi „bili ludi kada ne bi imali bazu podataka i direktan pristup tim ljudima“.

„Ako vam ikada zatrebaju, mnoge stvari su prilično zarđale. Prvi korak je utvrditi ko su ti ljudi, gdje se nalaze i kakve vještine imaju“, rekao je.

Bivši šef vojske tražio pripremu cijele nacije za rat sa Rusijom

Telegraf je ranije otkrio da je lord Sanders, dok je bio načelnik Generalštaba, poručio vladi da bi u slučaju rata sa Rusijom morala da „mobiliše cijelu naciju“ jer je britanska vojska premala. Prošlogodišnji vladin strateški pregled odbrane takođe je istakao da svaki dio društva mora imati ulogu u odbrani zemlje te preporučio ponovno povezivanje sa strateškom rezervom kako bi se po potrebi iskoristilo njeno znanje i iskustvo.

Svijet Jasna poruka iz Kremlja: Moramo da osiguramo svoje nacionalne interese

Vlada je u međuvremenu pokrenula i novu rubriku na svojim internet stranicama, gdje građani mogu saznati više o strateškoj rezervi te o tome šta ona znači za njih, njihove porodice i poslodavce.

Ministar za veterane: Rezervisti su dio našeg odvraćanja

Ministar za pitanja veterana Kalvin Bejli poručio je da snaga zemlje ne leži samo u oružju i opremi, nego u ljudima, te da je svaki pripadnik strateške rezerve dio te snage.

„Iako većina strateških rezervista nikada neće biti pozvana nazad u službu, oni su dio odvraćanja naše zemlje i svakodnevno pomažu u sprečavanju sukoba. Ova pisma ne znače da slijedi mobilizacija rezervnog sastava. Riječ je jednostavno o urednom vođenju evidencije kako bismo znali kako da stupimo u kontakt sa onima koji podliježu pozivu i kako bismo pratili njihove vještine i iskustvo“, rekao je Bejli.

(Indeks)