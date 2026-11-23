Meredit Vitaker, predsjednica Signal fondacije, koja stoji iza istoimene aplikacije za šifrovanu komunikaciju, ne vjeruje da su upozorenja o tome kako će vještačka inteligencija jednog dana samostalno uništiti čovječanstvo zasnovana na dovoljno čvrstim naučnim dokazima.

To, međutim, ne znači da smatra da je ova tehnologija bezopasna.

Naprotiv, upozorava da se mnogo neposredniji rizici već pojavljuju. Ljudi koriste sisteme čija ograničenja ne razumiju, prihvataju njihove rezultate kao pouzdane i prepuštaju im sve važnije zadatke.

Kao primjer navodi slučaj u kojem je četbot, korišćen u američkim obavještajnim strukturama, navodno izmislio informacije o kineskom brodu koji je prevozio nuklearni materijal, što je doprinijelo pripremama za mogući vojni odgovor SAD.

„Umalo nismo zaratili sa Kinom“, upozorava Vitakerova.

Za nju je to dokaz da sistem koji proizvodi pogrešne obavještajne podatke ne može da se smatra superinteligentnim, bez obzira na to koliko impresivno djeluje tokom demonstracija.

Pobuna u Guglu zbog vojne vještačke inteligencije

Vitakerova je postala poznata u tehnološkoj industriji 2017. godine, kada je saznala za Projekat Mejven, tajni ugovor koji je Gugl sklopio sa američkim Ministarstvom odbrane.

Projekat je podrazumijevao korišćenje vještačke inteligencije za analizu snimaka dronova i pomoć u identifikaciji potencijalnih vojnih meta. Vitakerova je tada upozoravala da takvi sistemi mogu da ubrzaju put od prepoznavanja mete do odluke o napadu, ostavljajući sve manje vremena za ljudsku procjenu.

Godinu dana kasnije pomogla je u organizovanju protesta zaposlenih u Guglu, u kojem je učestvovalo oko 20.000 ljudi. Radnici su se protivili načinu na koji kompanija uvodi nove tehnologije i njenom angažmanu u vojnom projektu.

Gugl je na kraju odustao od ugovora, a posao je preuzela kompanija Palantir, poznata po softveru za analizu podataka koji koriste državne i bezbjednosne institucije.

Vitakerova smatra da je problem na koji je tada upozoravala ostao neriješen – samo je promijenio kompaniju koja razvija tehnologiju.

Pogrešni podaci mogu imati stvarne posljedice

Vitakerova povezuje upozorenja iz vremena Projekta Mejven sa američkim raketnim napadom na školu u Iranu ove godine.

Prema njenoj ocjeni, u operaciji su korišćeni sistemi i zastarjeli obavještajni podaci koji su školu pogrešno označili kao vojni cilj. Ona tvrdi da je upravo takav scenario bio razlog zbog kojeg su se zaposleni u Guglu protivili projektu još 2017. godine.

Palantir je odbacio tvrdnju da je njegov softver odgovoran za tragediju. Kompanija je navela da nema dokaza da je njen sistem izazvao napad i da nije odgovorna za kvalitet osnovnih podataka niti za propuste u obavještajnoj procjeni.

Američko Ministarstvo odbrane u trenutku objavljivanja intervjua još nije predstavilo rezultate istrage o napadu na školu u Minabu.

Zbog toga je važno razlikovati procjene Vitakerove o ulozi tehnologije od zvanično utvrđenih činjenica o tome kako je napad izveden.

Signal ne želi da popusti pred zahtjevima za nadzor

Drugi veliki dio upozorenja Vitakerove odnosi se na privatnost komunikacije.

Vlade, uključujući britansku, traže veći pristup porukama na šifrovanim platformama, uz obrazloženje da je to potrebno za zaštitu djece i borbu protiv zlostavljanja.

Vitakerova smatra da bi takve mjere mogle da dovedu do mnogo šire kontrole privatne komunikacije. Posebno kritikuje ideju da tehnološke kompanije moraju da oslabe šifrovanje kako bi nadležni mogli da pregledaju sadržaj poruka.

Na pitanje da li bi Signal napustio tržište neke zemlje ukoliko bi vlasti zahtijevale slabljenje njegove enkripcije, Vitakerova je odgovorila potvrdno.

Objasnila je da bi takva promjena ugrozila ljude koji se oslanjaju na privatnu komunikaciju, uključujući žrtve nasilja, novinare i osobe koje žive pod autoritarnim režimima.

Signal je već potpuno ili djelimično blokiran u Rusiji, Kini i Iranu. Vitakerova smatra da privatnost mora da važi za sve, čak i kada se platforma koristi za komunikaciju sa kojom se javnost ne slaže.

Privatnost ne smije da zavisi od toga ko razgovara

Rasprava o šifrovanju nije jednostavna. Organizacije koje se bave zaštitom djece upozoravaju da se kriminalci mogu preseliti na šifrovane platforme kako bi prikrili zlostavljanje i ucjene.

Rani Govender iz britanske organizacije NSPCC ističe da tehnološke kompanije moraju da preuzmu odgovornost za rizike koje stvaraju načinom na koji dizajniraju svoje proizvode.

S druge strane, organizacije koje rade sa žrtvama nasilja upozoravaju da bi slabljenje enkripcije moglo da ugrozi upravo one kojima je privatna komunikacija najpotrebnija.

Vitakerova smatra da se privatnost ne može braniti samo za ljude čije nam se mišljenje ili ponašanje dopada.

Kao primjer navodi slučaj iz Kanade, gdje su privatne poruke policajaca iz grupe na Signalu dospjele u javnost nakon što ih je jedan od učesnika proslijedio medijima.

Njena poruka je da bi zahtjev za nadzor privatnih razgovora zbog jednog slučaja bio isto što i zahtjev da se ukine privatnost razgovora u sopstvenoj kuhinji.

U tome vidi suštinu osnovnih prava: ona moraju da važe za sve, jer u suprotnom prestaju da budu prava.

(Kurir)