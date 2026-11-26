Više od 300 letova putničkih aviona otkazano je u SAD zbog približavanja velike oluje, javio je En-Bi-Si.

Iz istog razloga je i juče otkazano više od 150 letova, a 6.000 je odgođeno, navodi se u izvještaju.

Meteorolozi su za istočni i jugoistočni dio SAD najavili jake padavine.

Guverner države Njujork Keti Hočul izjavila je da se očekuju udari vjetra brzine do 97 kilometara na čas, uz mogućnost obilnih padavina i poplava.

Zbog približavanja snažne oluje za subotu je pomjerena tradicionalna parada povodom Dana zahvalnosti kompanije "Mejsi", sa džinovskim balonima na naduvavanje.

Susjedna država Nju Džersi proglasila je vanredno stanje u očekivanju nevremena, prenosi Srna.