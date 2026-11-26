Autor:ATV redakcija
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Više od 300 letova putničkih aviona otkazano je u SAD zbog približavanja velike oluje, javio je En-Bi-Si.
Iz istog razloga je i juče otkazano više od 150 letova, a 6.000 je odgođeno, navodi se u izvještaju.
Meteorolozi su za istočni i jugoistočni dio SAD najavili jake padavine.
Guverner države Njujork Keti Hočul izjavila je da se očekuju udari vjetra brzine do 97 kilometara na čas, uz mogućnost obilnih padavina i poplava.
Zbog približavanja snažne oluje za subotu je pomjerena tradicionalna parada povodom Dana zahvalnosti kompanije "Mejsi", sa džinovskim balonima na naduvavanje.
Susjedna država Nju Džersi proglasila je vanredno stanje u očekivanju nevremena, prenosi Srna.
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