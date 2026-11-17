Novi američki obavještajni podaci ukazuju na to da Iran razrađuje planove za potencijalni napad na visoke zvaničnike administracije američkog predsjednika Donalda Trampa, detonacijom „prljave bombe“ ili upotrebom hemijskog oružja u Vašingtonu.

Ipak, za sada nema pokazatelja da je Teheran donio odluku da takav napad izvede, objavio je CNN, pozivajući se na sedam američkih zvaničnika.

Prema riječima izvora upoznatih sa obavještajnim podacima, iransko planiranje za sada predstavlja nastojanje da se obezbijede različite opcije, a ne znak neposredne prijetnje.

Ipak, dva izvora navela su da su planovi veoma konkretni i da obuhvataju određene lokacije i ciljeve, zbog čega su američki zvaničnici tokom protekle sedmice održali više sastanaka o mjerama za sprečavanje mogućeg napada.

Bijela kuća: Pratimo sve potencijalne prijetnje

Portparolka Bijele kuće Loren Bis rekla je da SAD prate sve potencijalne prijetnje, ali da trenutno ne postoje ozbiljne prijetnje po američku teritoriju.

Američki zvaničnici, međutim, smatraju da obavještajni podaci ukazuju na spremnost Irana da razmotri eskalaciju sukoba, iako ostaje neizvjesno da li Teheran ima operativce sposobne da sprovedu takav plan.

Jedan od izvora naveo je da su američke službe registrovale iranske tvrdnje da se materijali za izradu bombi već nalaze na teritoriji SAD.

Zvaničnici su podijeljeni u procjeni vjerodostojnosti tih informacija, ali pojedini smatraju da je moguće da su radioaktivni materijali ili hemijski agensi unaprijed dopremljeni u zemlju.

Iran odbacuje optužbe

Iranska misija pri Ujedinjenim nacijama odbacila je tvrdnje o mogućoj upotrebi hemijskog oružja, navodeći da Iran takvu upotrebu smatra potpuno nelegitimnom i da kategorički odbacuje optužbe.

„Prljava bomba“ nije isto što i nuklearno oružje. Ona kombinuje konvencionalni eksploziv i radioaktivni materijal, koji se raspršuje prilikom detonacije.

Stručnjaci navode da bi najveći broj neposrednih žrtava vjerovatno bio posljedica same eksplozije, dok bi radioaktivno zagađenje moglo da ugrozi šire područje.

Jedan od izvora upoznatih sa obavještajnim podacima opisao je takvo oružje kao „oružje terora, a ne preciznosti“.

Američke službe prate i odvojene obavještajne podatke koji ukazuju na mogućnost da Iran upotrebi hemijsko oružje protiv američkih trupa na Bliskom istoku.

Šef CIA traži odobrenje za prikupljanje komunikacija stranih državljana

Jedan od izazova za američke službe predstavlja i istek zakona koji im omogućava prikupljanje komunikacija stranih državljana.

Zakon je istekao u junu, a nalozi odobreni prije tog roka važe do marta 2027. godine.

Državni tužilac Tod Blanš, direktorka Nacionalne obavještajne službe Džej Klejton i direktor Centralne obavještajne agencije (CIA) Džon Retklif pozvali su prošle sedmice Kongres da ponovo odobri primjenu zakona, upozoravajući da bi gubitak tog instrumenta ugrozio živote Amerikanaca i američkih vojnika u inostranstvu.

U međuvremenu, SAD i Iran nastavljaju sukob oko Ormuskog moreuza, dok pregovori o okončanju američke blokade, ponovnom otvaranju moreuza i prekidu neprijateljstava nisu donijeli rezultate.

Regionalni izvor ocijenio je da će narednih nekoliko sedmica biti ključne za postizanje sporazuma i upozorio da bi iranski tvrdolinijaši ili odmetnuti elementi režima, koji su imali koristi od rata, mogli pokušati da osujete pregovore napadom.

(Kurir)