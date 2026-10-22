Logo

Američke firme u Rusiji imaju bolje uslove zbog Trampovih mirovnih napora

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
22.10.2026 13:08

Komentari:

0
Кремљ
Foto: Tanjug/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Američke kompanije koje i dalje posluju u Rusiji imaju bolji tretman od svojih evropskih konkurenata zbog napora predsjednika SAD Donalda Trampa da postigne mir u Ukrajini, istakao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Američka administracija čini mnogo kako bi pomogla postizanju mirnog rješenja u Ukrajini, dok evropske prestonice ne čine ništa da pomognu, a istovremeno čine mnogo da produže vojna dejstva", rekao je Peskov novinarima, komentarišući raniji izvještaj Rojtersa.

Rojters je ranije objavio da je Rusija pojačala pritisak na evropske kompanije kao odgovor na podršku Evrope Ukrajini, dok je su američke kompanije pošteđene usljed popravljanja odnosa i saradnje Moskve i Vašingtona.

Ruski predsjednik Vladimir Putin sastao se juče sa specijalnim izaslanikom američkog predsjednika Stivenom Vitkofom u Sankt Peterburgu, gdje su glavne teme bile nastavak napora u rješavanju ukrajinske krize i produbljivanje ekonomske saradnje Rusije i SAD.

Specijalni izaslanik ruskog predsjednika za ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev izjavio je nakon sastanka da se saradnja Rusije i SAD aktivno razvija na više polja, uprkos protivljenju Evrope, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Rusija

Amerika

Kremlj

Saradnja

Kompanija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Француска демонстрације полиција протести

Svijet

Zabranjeni protesti u više francuskih gradova

1 h

0
Трамп поздравио Путинову одлуку

Svijet

Tramp pozdravio Putinovu odluku

2 h

0
Предсједница Европске комисије Урсула фон дер Лајен говори током конференције за медије у сједишту ЕУ у Бриселу, сриједа, 15. априла 2026. године.

Svijet

Da li je Ursula fon der Lajen pobjegla iz sale zbog riječi slovačkog poslanika

2 h

0
Британски гигант Барклис банка саопштила је да очекује смањење броја запослених за око 5.000 до краја 2026. године, након што се окренула вјештачкој интелигенцији /ВИ/ ради ефикаснијег процеса рада.

Svijet

Banka otpušta 5.000 ljudi, nakon što se okrenula vještačkoj inteligenciji!

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

06

Na globalnom planu: Nemiri i poplave u Evropi

14

00

„Časne sestre“ stigle u Banjaluku? Jezivi trend širi se regionom!

13

56

CERT Srpske upozorava: Mogući hakerski napadi

13

49

Šta se dešava kada Drina ostane bez dovoljno vode: HE Višegrad ima poseban režim rada

13

41

Hidroelektrane na Drini proizvele više od 712 gigavat-časova struje

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima