Američke kompanije koje i dalje posluju u Rusiji imaju bolji tretman od svojih evropskih konkurenata zbog napora predsjednika SAD Donalda Trampa da postigne mir u Ukrajini, istakao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Američka administracija čini mnogo kako bi pomogla postizanju mirnog rješenja u Ukrajini, dok evropske prestonice ne čine ništa da pomognu, a istovremeno čine mnogo da produže vojna dejstva", rekao je Peskov novinarima, komentarišući raniji izvještaj Rojtersa.

Rojters je ranije objavio da je Rusija pojačala pritisak na evropske kompanije kao odgovor na podršku Evrope Ukrajini, dok je su američke kompanije pošteđene usljed popravljanja odnosa i saradnje Moskve i Vašingtona.

Ruski predsjednik Vladimir Putin sastao se juče sa specijalnim izaslanikom američkog predsjednika Stivenom Vitkofom u Sankt Peterburgu, gdje su glavne teme bile nastavak napora u rješavanju ukrajinske krize i produbljivanje ekonomske saradnje Rusije i SAD.

Specijalni izaslanik ruskog predsjednika za ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev izjavio je nakon sastanka da se saradnja Rusije i SAD aktivno razvija na više polja, uprkos protivljenju Evrope, prenosi Srna.