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SAD: Hiljade letova pod znakom pitanja, traži se hitna modernizacija sistema

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АТВ редакција
16.11.2026 06:49

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Letovi kompanije „Amerikan erlajns“ na Nacionalnom aerodromu Ronald Regan u Arlingtonu, u američkoj saveznoj državi Virdžiniji, nakon što je Federalna uprava za vazduhoplovstvo obustavila sve letove širom SAD, u subotu, 14. novembra 2026. godine.
Foto: Tanjug/AP Photo/Tom Brenner

Američki vazdušni saobraćaj još se nije vratio u normalno stanje nakon problema u sistemu kontrole letenja, a ministar saobraćaja Šon Dafi od Kongresa traži 50 milijardi dolara za uspostavljanje novog sistema.

Demokrate mu poručuju da nije potrošen ni novac odobren prošle godine.

U nedjelju je otkazano oko 2.100 letova unutar SAD, kao i onih prema i iz te zemlje, dok je 9.400 letova kasnilo, pokazuju podaci stranice „Flajtver“ (FlightAware), koje prenosi „Rojters“. Dan ranije otkazano je gotovo 6.700 letova, a više od 9.100 kasnilo je.

Najteže su prošli putnici „DžetBlua“ (JetBlue), koji je u nedjelju otkazao 28 odsto letova, i „Amerikan erlajnsa“ (American Airlines) sa 17 odsto otkazanih letova. „Junajted“ (United), „Sautvest“ (Southwest) i „Delta“ (Delta) otkazali su između tri i pet odsto letova.

Dafi je rekao da se danas očekuje stabilizacija avio-saobraćaja. Posljedice su osjetili i putnici izvan SAD. Bi-Bi-Si piše da su zbog problema u petak otkazani i pojedini letovi iz Velike Britanije i Evrope.

Putnici u SAD su satima ostajali zarobljeni u avionima na pistama ili su spavali na podovima aerodroma, pokušavajući da stupe u kontakt sa svojim avio-kompanijama.

Dafi od petka traži 50 milijardi dolara, odnosno oko 85 milijardi KM, za modernizaciju sistema kontrole letenja, iako je ranije tražio 30 milijardi dolara, što je oko 51 milijardu KM.

Kongres je prošle godine odobrio 12,5 milijardi dolara, odnosno oko 21 milijardu KM. Demokratski kongresmeni Rik Larsen i Andre Karson u subotu su tvrdili da oko 11 milijardi dolara, odnosno 19 milijardi KM, od tog novca još nije iskorišteno.

Dafi im je u nedjelju odgovorio da je prošlogodišnji novac bio namijenjen samo za određene troškove i da njime nije obuhvaćen softver za upravljanje vazdušnim prostorom. Kako je naveo, sistem je potrebno u potpunosti obnoviti jer se godinama nije ulagalo u mrežu.

Podršku mu je pružio i američki predsjednik Donald Tramp, koji je takođe zatražio od Kongresa da odobri dodatni novac.

Dafi tvrdi da nema dokaza o sajber-napadu niti namjernoj sabotaži, ali tačan uzrok problema još nije utvrđen.

(Kliks)

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Sjedinjene Američke Države

Frontijer erlajns

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Aerodrom Ronald Regan

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