Vlasti u Teheranu žestoko su reagovale na spekulacije da njihov program izgradnje brana i sistema za vodosnabdijevanje predstavlja „kamuflažu“ za raketne baze, navodeći da takve tvrdnje predstavljaju uvod u nove napade.

Reakcija Irana uslijedila je dan nakon što je „Njujork tajms“ objavio tekst u kojem se dovodi u pitanje opravdanost izgradnje više od 500 brana u toj zemlji. Najavljivani novi talas američkih napada na Iran odložen je nakon žestokog poraza republikanaca na međuizborima u SAD.

Prošlog proljeća Nima Šokri sa Univerziteta u Hamburgu, prateći vijesti o ratu u Iranu, naišao je na mapu na kojoj su bile označene mete napada na navodne vojne ciljeve. Tačke su činile polukrug koji se protezao od sjevera ka jugu i gotovo u potpunosti se poklapao sa njegovom kartom na kojoj je označio lokacije brana, piše „Njujork tajms“.

Iran je posljednjih decenija izgradio najmanje 533 brane u različitim dijelovima zemlje, pokušavajući da riješi hronični problem nedostatka vode. Posljednjih godina najugroženiji je bio Teheran, čije su rezerve vode svedene na 20 odsto kapaciteta.

Stručnjaci upozoravaju da je višegodišnja suša u suštini bila okidač krize, koja je dodatno produbljena lošim upravljanjem vodnim resursima i dotrajalom infrastrukturom.

Vojna ili civilna namjena

„Veliki broj brana služi osnovnim potrebama stanovništva, uključujući vodosnabdijevanje i pokretanje hidroelektrana... Bilo kakva vojna upotreba ne treba da baci sjenku na ove funkcije“, rekao je Šokri.

Pominjanje brana i sistema za vodosnabdijevanje, međutim, izazvalo je pravu paniku u Teheranu, čiji su zvaničnici ocijenili da pisanje „Njujork tajmsa“ zapravo predstavlja uvod u seriju novih napada na civilne ciljeve u Iranu.

„Predstavljanje blizine civilne infrastrukture i vojnih objekata kako bi se pronašlo opravdanje za napade nije ni valjan ni održiv argument“, rekao je portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei.

Iranski diplomata je istovremeno uporedio tvrdnje o navodnoj vezi vodovodnog sistema i vojnih objekata sa nedavnim navodima američkih medija da Iran planira da detonira „prljavu bombu“ na teritoriji SAD.

Jednako žestoko reagovao je i predsjednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Galibaf, koji je ocijenio da navodi američkih medija predstavljaju uvod u nove napade na Iran.

Iran: Sve postaje meta

„Brane u blizini iranskih raketnih baza imaju dvostruku namjenu. Dobro. Onda uvodimo novi zakon – bilo koja brana, luka ili elektrana u blizini američkih ili izraelskih baza takođe ima dvostruku namjenu“, rekao je Galibaf.

Protivnici režima u Teheranu iznijeli su i tezu da su hapšenja aktivista za zaštitu životne sredine iz 2018. godine na neki način povezana sa branama i vojnim objektima. Jedan od uhapšenih preminuo je u pritvoru, dok je nekoliko drugih tvrdilo da su tokom boravka u zatvoru bili izloženi različitim oblicima zlostavljanja.

Amerikanci su tokom marta i aprila bombardovali nekoliko lokacija u okolini Jezda i Hormozgana, pri čemu je ubijena čitava porodica lokalnog lovočuvara. Američka strana tvrdila je da je meta bio kamp za obuku, ali su lokalni aktivisti naveli da je riječ o štalama u kojima su se nalazile zalihe sijena za ugroženu vrstu divlje ovce.

Teheran sumnja u namjere Zapada

„Tajming ovih rasprava nije slučajan. Ovakve prijetnje eskaliraju kada geopolitičke tenzije dostignu vrhunac... Prijetnja napadom na civilnu infrastrukturu predstavlja pomak u psihološkom ratu“, piše iranski portal „Alef“.

„I na najmanji napad odgovorićemo strašnim i bolnim udarima“, upozorio je komandant iranske Revolucionarne garde, general Ahmad Vahidi.

Najavljena žestoka ofanziva američkih snaga protiv Irana odložena je nakon što su republikanci početkom mjeseca pretrpjeli težak poraz na međuizborima u SAD, uz ocjene da je upravo rat u Iranu koštao stranku Donalda Trampa kontrole nad oba doma Kongresa.

Od tada su se američki zvaničnici koncentrisali na ekonomsko „gušenje“ Irana, u nadi da bi finansijski problemi mogli dovesti do pada režima u Teheranu.

Sjedinjene Američke Države tvrde da su pomorskom blokadom spriječile izvoz iranske nafte vrijedne 25 milijardi dolara. Operacijom „Čelična kapija“ žele da zatvore i ostale puteve prema Islamskoj Republici.

Odluka o formiranju posebnog štaba za kopnenu blokadu Irana uslijedila je nakon neuspješne višenedjeljne diplomatske ofanzive Stejt departmenta, čiji su emisari bezuspješno pokušavali da ubijede Irak, Tursku i Pakistan da zatvore puteve koji vode ka Islamskoj Republici.

Ove tri države upozorile su Vašington da bi im kopnena blokada nanijela najmanje jednaku štetu kao i Iranu, pa je Stejt department u pomoć pozvao Pentagon, čiji će zadatak biti „sprečavanje dotoka savremenog naoružanja, opreme i novca“.

Istovremeno, od potpredsjednika Džej Di Vensa zatraženo je da pažnju sa iranskog pitanja prebaci na „lov na korupciju“ u saveznim državama u kojima su na vlasti demokrate.

Suština Trampovih nada je da će ekonomski pritisak dovesti do unutrašnjeg raspada sistema u Iranu, odnosno natjerati tamošnje vlasti da pristanu na mirovni plan.

Vlasti u Teheranu, međutim, ne vjeruju da je Tramp odustao od napada, tvrdeći da će američki predsjednik konačnu odluku donijeti u naredne dvije sedmice.

(RTS)