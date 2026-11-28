Američke snage odbile su nalet šest dronova na vojnu bazu RAF Lejkenhit na istoku Engleske ranije ovog mjeseca, objavio je jutros Fajnenšel tajms, pozivajući se na izvore upoznate sa slučajem. Prema tim izvorima, sumnja se da je sa incidentom povezan Iran.

Incident se dogodio 13. novembra, kada je u bazi oglašena bezbjednosna uzbuna, a američkom vojnom osoblju naređeno da ostane u zaklonu.

Amerikanci su upotrijebili sisteme za odbranu od dronova. Međutim, nijedan dron nije pronađen, zbog čega nije utvrđeno da li su nosili oružje ili opremu za špijuniranje.

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Američko ratno vazduhoplovstvo još je na dan incidenta potvrdilo da je reagovalo zbog sumnje na neovlašćenu aktivnost dronova. Niko nije povrijeđen, a avioni i infrastruktura nisu oštećeni.

Britansko ministarstvo potvrdilo incident

Britansko Ministarstvo odbrane danas je Rojtersu potvrdilo da su vojna i lokalna policija sarađivale sa američkim snagama te da je situacija brzo stavljena pod kontrolu. Ministarstvo nije potvrdilo umiješanost Irana.

Incident se dogodio u vrijeme pojačanih bezbjednosnih mjera u britanskim vojnim bazama koje koriste američke snage.

Američki predsjednik Donald Tramp prošlog je mjeseca izjavio da su SAD povukle strateške bombardere B-1 iz britanske baze RAF Ferford (RAF Fairford) nakon bezbjednosnog incidenta u septembru zbog prijetnje povezane sa Iranom.

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Teheran je odbacio optužbe o umiješanosti u taj incident, kao i optužbe za druge neprijateljske aktivnosti na britanskoj teritoriji.

Britanci pojačavaju zaštitu vojnih aviona

Britanski mediji ove su sedmice izvijestili da ratno vazduhoplovstvo zbog opasnosti od napada dronovima tokom noći premješta vojne avione u hangare i zaštićena skloništa. Planira se i postavljanje zaštitnih mreža oko izloženih aviona.

Britanske vlasti već godinama optužuju Iran za organizovanje zavjera i pokušaja atentata na iranske disidente, te izraelske i jevrejske mete na britanskoj teritoriji.

Za sada, međutim, nema javno dostupnih dokaza koji bi potvrdili da iza najnovijeg incidenta sa dronovima stoji Teheran.