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Aragči: "Spremni smo da damo još jednu šansu, ako SAD to iskreno žele"

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22.10.2026 07:00

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Арагчи: "Спремни смо да дамо још једну шансу, ако САД то искрено желе"
Foto: Tanjug/AP/Yuki Iwamura

Iran je spreman da dipomatiji pruži još jednu šansu ukoliko bude bilo "snažnih dokaza" o iskrenoj želji SAD da izgradi poverenje i ostvari pravedno rešenje u vezi sa sukobima na Bliskom istoku, izjavio je danas iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči.

"Međutim, ako SAD umjesto diplomatije izaberu rat, to će nesumnjivo dovesti do još većeg strateškog neuspjeha", naveo je Aragči u autorskom tekstu za Fajnenšel tajms.

On je ponovio ranije tvrdnje o tome da Iran nema "apsolutno nikakvo povjerenje" u iskrenost navodne želje američke administracije za mirom sa Iranom, prenosi Tanjug.

"Dokazi su pred svima: u junu 2025. i februaru 2026. godine bombardovali su nas dok smo aktivno učestvovali u pregovorima. A u junu ove godine, ubrzo nakon što su predsjednik Masud Pezeškijan i predsjednik Tramp potpisali sporazum, bili smo napadnuti po treći put. Kako onda ponovo možemo vjerovati američkom predsjedniku", naveo je Aragči.

Prema njegovim riječima, Bijela kuća odbija da prizna sve veću cenu koji zbog rata proti Irana plaćaju obični Amerikanci.

"Čak i agencija "Mudis" (Moody’s) navodi da je agresija na Iran ove godine američke potrošače koštala procijenjenih 265 milijardi dolara, odnosno oko 2.000 dolara po domaćinstvu", istakao je Aragči, uz ocjenu da je realnost da Iran zbog svog geografskog položaja ima ogroman uticaj na pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz.

On je ocijenio da je Tramp u rat ušao na osnovu pogrešnih pretpostavki o snazi Irana.

"Čini se da ga i dalje pogrešno uvjeravaju da naše oružane snage nisu spremne za odbranu otadžbine, uprkos svim dokazima koji govore suprotno. Naprotiv, naša neustrašiva vojska izvukla je dragocjene pouke iz akata agresije koje su Izrael i Amerika počinili od 2025. godine", naveo je Aragči.

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Tagovi :

Abas Aragči

Iran

SAD

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