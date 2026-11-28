Tamošnja policija tretira „kavački” i „škaljarski” klan kao prioritete u borbi protiv organizovanog kriminala.

Posebno, kako su istakli, prate trgovinu kokainom, pranje novca, šverc oružja i veze sa drugim kriminalnim grupama. U zvaničnom saopštenju upozorili su da su ovi klanovi koji djeluju u Austriji naoružani.

Austrijska policija je kroz operaciju „Ahil” analizirala podatke iz kriptovanih aplikacija, koje su kriminalne grupe koristile za komunikaciju i dogovore.

Pomenuta akcija pokrenuta je 2021. godine u saradnji sa FBI-jem i Evropolom. Budući da je riječ o kompleksnoj i opsežnoj borbi protiv kriminala, austrijska policija najavila je otvaranje novog policijsko-operativnog centra u martu 2027. godine. Na taj način planiraju da objedine podatke o osobama i kriminalnim mrežama, finansijskim tokovima, telefonskim i kriptovanim komunikacijama, putovanjima osumnjičenih, povezanim kompanijama i međunarodnim kriminalnim strukturama. Kako su najavili, posebna pažnja biće posvećena ranom otkrivanju nasilnih i posebno opasnih kriminalnih mreža.

Šef austrijskog odjeljenja za organizovani kriminal Gerald Tacgern iznio je nedavno nekoliko zapažanja – da srpske i albanske kriminalne grupe međusobno sarađuju kada im se poslovni interesi poklapaju, da Austriju koriste kao tranzitnu teritoriju, tržište, logističku bazu i mjesto za povlačenje pripadnika kriminalnih mreža, ali i da srpske grupe sarađuju sa zapadnoafričkim grupama u uličnoj prodaji narkotika.

(Glas Srpske)