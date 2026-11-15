Avioni se sudarili na aerodromu: Krilo putničkog udarilo u nos teretnog, ima povrijeđenih

Autor:ATV redakcija
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Dva aviona sudarila su se u subotu tokom kretanja na aerodromu u Majamiju, kada je krilo putničkog aviona udarilo u nos teretnog, saopštila je Savezna uprava za vazduhoplovstvo (FAA), a prenosi Skaj njuz (Sky News).
Boing 737 avio-kompanije Kopa erlajns (Copa Airlines) kretao se prema izlazu s piste kada je došlo do sudara s Boingom 767 kompanije UPS (UPS).
Teretni avion se u tom trenutku pripremao za polijetanje prema Kolumbiji. Prema informacijama FAA, njegovoj posadi prethodno je naređeno da propusti putnički avion.
"Vrh krila aviona Boing 737 kompanije Kopa erlajns udario je u nos aviona Boing 767 kompanije UPS dok su se avioni kretali po manevarskim površinama Međunarodnog aerodroma u Majamiju", saopštila je FAA.
NEW: UPS Boeing 767-300F collides with a Copa Airlines Boeing 737-800 during taxi at Miami Airport.— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) November 15, 2026
The Federal Aviation Administration said the wingtip of a Copa Airlines Boeing 737 struck the nose of a UPS Boeing 767 while both aircraft were taxiing around 9 p.m. local time.… pic.twitter.com/IRgGvRfs9A
Prema navodima, kontrola vazdušnog saobraćaja izdala je posadi UPS-ovog aviona uputstvo da propusti letjelicu kompanije Kopa erlajns.
Saopšteno je da FAA sprovodi istragu o incidentu koji se dogodio u subotu, 14. novembra, oko 21 čas po lokalnom vremenu.
"Za dodatne informacije molimo vas da se obratite avio-kompanijama", naveli su.
Iz kompanije Kopa erlajns saopštili su da se u avionu nalazilo 166 putnika i šest članova posade. Dva putnika zadobila su, prema procjenama, lakše povrede, a pomoć im je pružilo medicinsko osoblje aerodroma.
"Ponavljamo da su bezbjednost naših putnika i posade naši prioriteti. U potpunosti ćemo sarađivati s nadležnim institucijama tokom istrage", saopštila je kompanija.
Iz kompanije UPS poručili su da su upoznati s incidentom u koji je uključen jedan od njihovih aviona.
"Naša posada je na sigurnom i spremni smo da sarađujemo s nadležnim institucijama kako bi se utvrdilo šta se dogodilo. Bezbjednost naših zaposlenih i javnosti naš je najveći prioritet", istakli su.
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