Logo

Avioni se sudarili na aerodromu: Krilo putničkog udarilo u nos teretnog, ima povrijeđenih

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
15.11.2026 17:40

Komentari:

0
Avioni se sudarili na aerodromu: Krilo putničkog udarilo u nos teretnog, ima povrijeđenih
Foto: X

Dva aviona sudarila su se u subotu tokom kretanja na aerodromu u Majamiju, kada je krilo putničkog aviona udarilo u nos teretnog, saopštila je Savezna uprava za vazduhoplovstvo (FAA), a prenosi Skaj njuz (Sky News).

Boing 737 avio-kompanije Kopa erlajns (Copa Airlines) kretao se prema izlazu s piste kada je došlo do sudara s Boingom 767 kompanije UPS (UPS).

Teretni avion se u tom trenutku pripremao za polijetanje prema Kolumbiji. Prema informacijama FAA, njegovoj posadi prethodno je naređeno da propusti putnički avion.

Izdato uputstvo

"Vrh krila aviona Boing 737 kompanije Kopa erlajns udario je u nos aviona Boing 767 kompanije UPS dok su se avioni kretali po manevarskim površinama Međunarodnog aerodroma u Majamiju", saopštila je FAA.

Prema navodima, kontrola vazdušnog saobraćaja izdala je posadi UPS-ovog aviona uputstvo da propusti letjelicu kompanije Kopa erlajns.

Saopšteno je da FAA sprovodi istragu o incidentu koji se dogodio u subotu, 14. novembra, oko 21 čas po lokalnom vremenu.

"Za dodatne informacije molimo vas da se obratite avio-kompanijama", naveli su.

Povrijeđena dva putnika

Iz kompanije Kopa erlajns saopštili su da se u avionu nalazilo 166 putnika i šest članova posade. Dva putnika zadobila su, prema procjenama, lakše povrede, a pomoć im je pružilo medicinsko osoblje aerodroma.

"Ponavljamo da su bezbjednost naših putnika i posade naši prioriteti. U potpunosti ćemo sarađivati s nadležnim institucijama tokom istrage", saopštila je kompanija.

Iz kompanije UPS poručili su da su upoznati s incidentom u koji je uključen jedan od njihovih aviona.

"Naša posada je na sigurnom i spremni smo da sarađujemo s nadležnim institucijama kako bi se utvrdilo šta se dogodilo. Bezbjednost naših zaposlenih i javnosti naš je najveći prioritet", istakli su.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

avion

sudar

pista

Komentari (0)

Više iz rubrike

policija Njemačka

Svijet

Srpkinja ranjena u Njemačkoj! Muškarac je tukao, pa nanio teže povrede viljuškom

3 h

0
Logo NATO-a istaknut je u Ankari, u Turskoj, 7. jula 2026. godine.

Svijet

NATO otkazuje Samit u Albaniji 2027: Otkrili i razloge

3 h

0
Na ovoj fotografiji, koju je 30. oktobra 2026. objavila sjevernokorejska vlada, prikazan je lider te zemlje Kim Džong Un tokom posjete izložbi različitih jurišnih i drugih dronova u primorskom turističkom kompleksu Vonsan-Kalma u Sjevernoj Koreji, u četvrtak, 29. oktobra 2026. godine. Nezavisnim novinarima nije bio omogućen pristup događaju prikazanom na fotografiji, koju je distribuirala sjevernokorejska vlada. Sadržaj fotografije prenesen je onako kako ga je dostavio izvor i nije ga bilo moguće nezavisno provjeriti. Vodeni žig na korejskom jeziku, koji je dostavio izvor, glasi „KCNA“, što je skraćenica za Korejsku centralnu novinsku agenciju.

Svijet

Kim Džong Un pozvao komandante da spremaju vojsku za mogući rat

3 h

0
Marko Rubio Pit Hegset

Svijet

Drama u Americi: Tri ministra premještena na zaštićene lokacije

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima