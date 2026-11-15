Avioni se sudarili na aerodromu: Krilo putničkog udarilo u nos teretnog, ima povrijeđenih

Dva aviona sudarila su se u subotu tokom kretanja na aerodromu u Majamiju, kada je krilo putničkog aviona udarilo u nos teretnog, saopštila je Savezna uprava za vazduhoplovstvo (FAA), a prenosi Skaj njuz (Sky News).

Boing 737 avio-kompanije Kopa erlajns (Copa Airlines) kretao se prema izlazu s piste kada je došlo do sudara s Boingom 767 kompanije UPS (UPS).

Teretni avion se u tom trenutku pripremao za polijetanje prema Kolumbiji. Prema informacijama FAA, njegovoj posadi prethodno je naređeno da propusti putnički avion.

Izdato uputstvo

"Vrh krila aviona Boing 737 kompanije Kopa erlajns udario je u nos aviona Boing 767 kompanije UPS dok su se avioni kretali po manevarskim površinama Međunarodnog aerodroma u Majamiju", saopštila je FAA.

NEW: UPS Boeing 767-300F collides with a Copa Airlines Boeing 737-800 during taxi at Miami Airport.



The Federal Aviation Administration said the wingtip of a Copa Airlines Boeing 737 struck the nose of a UPS Boeing 767 while both aircraft were taxiing around 9 p.m. local time.… pic.twitter.com/IRgGvRfs9A — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) November 15, 2026

Prema navodima, kontrola vazdušnog saobraćaja izdala je posadi UPS-ovog aviona uputstvo da propusti letjelicu kompanije Kopa erlajns.

Saopšteno je da FAA sprovodi istragu o incidentu koji se dogodio u subotu, 14. novembra, oko 21 čas po lokalnom vremenu.

"Za dodatne informacije molimo vas da se obratite avio-kompanijama", naveli su.

Povrijeđena dva putnika

Iz kompanije Kopa erlajns saopštili su da se u avionu nalazilo 166 putnika i šest članova posade. Dva putnika zadobila su, prema procjenama, lakše povrede, a pomoć im je pružilo medicinsko osoblje aerodroma.

"Ponavljamo da su bezbjednost naših putnika i posade naši prioriteti. U potpunosti ćemo sarađivati s nadležnim institucijama tokom istrage", saopštila je kompanija.

Iz kompanije UPS poručili su da su upoznati s incidentom u koji je uključen jedan od njihovih aviona.

"Naša posada je na sigurnom i spremni smo da sarađujemo s nadležnim institucijama kako bi se utvrdilo šta se dogodilo. Bezbjednost naših zaposlenih i javnosti naš je najveći prioritet", istakli su.