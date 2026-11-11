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Beba pronađena u plitkom grobu: Bila je u kavezu za pse

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АТВ редакција
11.11.2026 08:48

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Lopata, kopanje
Foto: Pexels / Photo by Riccardo Falconi

Beba stara 11 meseci pronađena je živa u plitkom grobu u šumi u Južnoj Karolini, nakon što je, prema procjeni policije, oko 24 sata provela zakopana u kavezu za pse umotanom u peškir, saopštila je šerifska služba okruga Leksington.

Beba Koa Šarp nestala je u ponedjeljak, nakon što je ostavljena na brigu ocu, Majklu Komeru (25), u kući svoje majke, piše danas "Gardijan". Dječak je prijavljen kao nestao, nakon čega je pokrenuta opsežna potraga u kojoj je učestvovalo oko 100 ljudi.

Policija je pronašla svježe prekopanu zemlju u šumi, oko 45 metara od kuće Komerovog oca. Kada su počeli da kopaju, čuli su bebu kako plače i uspjeli da je izvuku iz zakopanog kaveza.

Šerif Džej Kun rekao je da je peškir kojim je kavez bio obmotan vjerovatno omogućio dječaku da preživi, obezbjedivši mu dovoljno vazduha.

Beba je prebačena u bolnicu, a nadležni se nadaju da će se oporaviti.

Komer je uhapšen u ponedjeljak uveče zbog sumnje na provalu, a policija sarađuje sa tužilaštvom na utvrđivanju dodatnih optužbi, prenosi Informer.

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Nestala beba

beba

Južna Karolina

Zlostavljanje djece

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