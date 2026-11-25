Bi-bi-si (BBC) je uložio „hitnu” žalbu na odluku američkog sudije da dozvoli nastavak sudskog postupka koji je Donald Tramp pokrenuo protiv ove medijske kuće, tražeći odštetu od 10 milijardi dolara (7,6 milijardi funti).

Američki predsjednik tuži BBC za klevetu, navodeći da je u jednoj epizodi emisije „Panorama” (Panorama) na manipulativan način montiran govor koji je održao u januaru 2021. godine, neposredno prije nereda na Kapitolu SAD.

Ranije ovog mjeseca, savezni sudija na Floridi odlučio je da se postupak po tužbi za klevetu može nastaviti, nakon što je BBC zatražio njeno odbacivanje.

BBC je sada uložio žalbu višem sudu, ističući da „ne postoji apsolutno nikakav dokaz” da je bilo ko na Floridi pristupio tom programu, kao i da je medijska kuća preduzela „ozbiljne i sistematske mjere kako bi onemogućila pristup dokumentarcu” u SAD.

Portparol BBC-ja izjavio je: „Iznenađeni smo i razočarani odlukom suda da se ovaj slučaj vodi na Floridi.

Kao što smo od samog početka jasno isticali, BBC je ovaj dokumentarac emitovao u Ujedinjenom Kraljevstvu – i isključivo u Ujedinjenom Kraljevstvu. Nismo ga prikazali na Floridi, a to nije učinio ni bilo koji drugi emiter.

S obzirom na hitnost ovog pitanja, sada tražimo da viši sud preispita donijetu odluku.”

U tužbi koju je podnio predsjednik Tramp, BBC se optužuje za „namjerno, zlonamjerno i obmanjujuće falsifikovanje” govora koji je održao 6. januara 2021. godine.

BBC se izvinio zbog intervencije u montaži u okviru emisije „Tramp: Druga šansa” (Trump: A Second Chance), priznajući da je time stvoren „pogrešan utisak da je predsjednik Tramp direktno pozvao na nasilje”.

Međutim, ova medijska kuća tvrdi da epizoda „Panorame”, emitovana 2024. godine, ne ispunjava zakonske kriterijume za klevetu.

Ranije ovog mjeseca, savezni sudija Džefri T. Kunc ocijenio je da su Trampove optužbe za klevetu protiv BBC-ja dovoljne da se postupak nastavi, mada se nije izjašnjavao o osnovanosti same tužbe.

Predsjednik Tramp je tada u objavi na društvenoj mreži „Truth Social” okarakterisao odluku sudije kao „veliku pobjedu”.

BBC je sada uložio žalbu Apelacionom sudu SAD za Jedanaesti okrug, uz argumentaciju da sud na Floridi nije nadležan za vođenje ovog spora. Trampu je naloženo da, u okviru sudskog spora, odgovori na pitanja pod zakletvom do 22. januara.

Sudija Kanc zakazao je početak suđenja u ovom predmetu za 3. maj 2027. godine u Fort Loderdejlu, na Floridi.