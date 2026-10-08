Bijesna što se probudila nakon smrtonosne injekcije: Ovo su bile njene prve riječi

Krista Pajk (50) probudila se u bolnici „ljuta i zbunjena“ nakon što je preživjela pokušaj pogubljenja prošle nedjelje, rekli su njeni advokati. Sjećaju se da su njene prve riječi bile: „Gdje sam ja?“ i „Ko si ti?“, izvještava Bi-Bi-Si.

Pajk, osuđena na smrt zbog ubistva Kolin Slemer 1995. godine, preživjela je dvije smrtonosne injekcije u Tenesiju 30. septembra. Stručnjaci i njen pravni tim kažu da je oporavak bez presedana i da nijedan drugi zatvorenik u Sjedinjenim Državama nije preživio kaznu smrtonosne injekcije.

„Ruke su joj strašno otečene“

Pajk (50) ostaje na intenzivnoj nezi, ruke i noge su joj vezane za bolnički krevet, rekli su njeni advokati na konferenciji za novinare. Njen advokat, Rendi Spajvi, rekao je da je pravni tim danima vjerovao da je moždano mrtva i da je očekivao da će svakog trenutka biti isključena sa aparata za održavanje života.

Međutim, na iznenađenje svih, ona je počela da priča u utorak, iako se sjeća samo djelova samog pokušaja pogubljenja. Spajvi je rekla da je Pajk pomogao timu za pogubljenje da pronađe venu na njenoj ruci i da je bio ljubazan i pristojan dok su joj davali injekciju.

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Zatim se probudila u bolnici sa cjevčicom u grlu, okružena strancima. Obe njene ruke su sada, prema riječima njenog advokata, „jako otečene“. „Ne znamo kakav će efekat ovo imati na njeno mentalno zdravlje“, rekao je Spajvi. Dodao je da ju je trauma ostavila „ljutom i zbunjenom“. Takođe je rekao da Pajk ima krvni ugrušak u ruci, upalu pluća i da ne može da guta.

Sud je naložio očuvanje dokaza

Sud je u srijedu naložio državi Tenesi da sačuva sve dokaze vezane za neuspješno pogubljenje. Nakon što je postalo jasno da Pajk neće umreti od dve doze pentobarbitala, odvedena je u bolnicu, gdje je danima ležala bez svijesti dok su ljekari čistili njeno tijelo od hemikalija.

Na hitnom ročištu u sredu, advokati su zatražili da se sačuvaju svi dokazi koji bi mogli poslužiti kao osnova za buduću tužbu protiv države. Luk Inen, jedan od advokata Kriste Pajk, opisao je sudiji I'Ašeji Majls „prepreke“ u komunikaciji sa njenim klijentom.

„Do juče, naš klijent je bio bez svijesti i nije mogao da komunicira“, rekao je, dodajući da Pajk sada „govori u ograničenoj mjeri“. Pomoćnik državnog tužioca Tenesija, Vil Ajers, ukazao je na „neuobičajenu proceduralnu situaciju“, sa čime se sudija složio. Tvrdio je da hitan zahtev nije bio neophodan jer je država ionako obavezna da sačuva dokaze.

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Sudija Majls je, međutim, naredila da se „sve što se nalazilo u samoj prostoriji mora sačuvati“, uključujući intravenske infuzije, špriceve, otpad poput ambalaže, uputstva i etiketa. Takođe je zatražila dokumentaciju o mentalnom stanju Kriste Pajk prije, tokom i poslije pokušaja pogubljenja 30. septembra. Savjetovala je državu da „posebno vodi računa“ da ne izgubi ili slučajno izbriše bilo kakve informacije relevantne za slučaj.

Obustava izvršenja

Kada ga je sudija pitao da li država planira da odredi novi datum pogubljenja, Ajers je rekao da ne zna. Guverner Tenesija Bil Li naredio je obustavu svih pogubljenja u državi do kraja godine i zahtijevao odgovore o tome šta je pošlo po zlu. Šef državnih zatvora najavio je ostavku nakon neuspelog pogubljenja.

Inen je zatražio od sudije da Pajk dozvoli pristup telefonu kako bi pozvala svoje advokate i da im omogući „slobodan i stalni pristup njenom klijentu“. Rekao je da su bili na čekanju više od dva sata tokom nedavnog pokušaja posjete bolnici.

Dodao je da je zatvorski službenici drže „vezanu“ za bolnički krevet, uprkos zahtjevima medicinskog osoblja da joj se skinu lisice. Njeni advokati su takođe zatražili da im Odjeljenje za korekcije Tenesija da obavještenje 48 sati prije nego što premjeste Pajk iz bolnice u bilo koju drugu državnu ustanovu.

Krista Pajk je imala 18 godina kada su ona i njen tadašnji dečko, Tadaril Šip, pretukli, mučili i ubili 19-godišnju Kolin Slemer. Upoznali su se u kampu za problematične tinejdžere. Šip, koji je tada imao 17 godina, izbjegao je smrtnu kaznu za svoju ulogu u napadu jer je bio maloljetan. On je i dalje u zatvoru.

(indeks)