Iranska revolucionarna garda saopštila je da se brod za prevoz kontejnera zaustavio nakon što je naišao na minu u blizini Ormuskog moreuza.

U saopštenju se navodi da je brod plovio "nedozvoljenom" rutom, javila je iranska državna novinska agencija IRNA.

Iranski državi mediji prethodno su javili da je brod bio meta napada nakon što je isključio sisteme za navigaciju i pozicioniranje i odbio da se pridržava instrukcija za pomorski saobraćaj.

Teheran insistira da brodovi koji žele da prođu kroz Ormuski moreuz moraju da se koordinišu sa iranskim vlastima, prenosi Srna.